Phát triển cây gai xanh nguyên liệu ở Lang Chánh

Năm 2018, huyện Lang Chánh phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramiet trồng thử nghiệm 16 ha cây gai xanh tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Quang Hiến và hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy đây là cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, huyện Lang Chánh đã rà soát, chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu.

Người dân xã Tân Phúc thu hoạch cây gai xanh nguyên liệu.

Để khuyến khích người trồng cây gai xanh, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh và công ty, huyện Lang Chánh còn hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân là thành viên HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia trồng cây gai xanh tập trung, với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha. Được địa phương vận động, gia đình anh Mai Xuân Thao, thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc đã chuyển đổi 1 ha đất ven đồi dốc trồng các loại cây, màu hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây gai xanh. Do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây gai xanh phát triển tốt và đang cho thu hoạch. Anh Mai Xuân Thao cho biết, trồng cây gai xanh hiệu quả hơn các cây trồng khác và dễ trồng, đầu tư 1 lần cho thu hoạch nhiều năm liền, mỗi năm thu hoạch 3 đến 4 lứa, thu nhập khoảng 150 triệu đồng/ha/năm. Cây gai xanh còn sử dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và bào chế dược liệu. Sản phẩm thu hoạch được Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramiet tại huyện Cẩm Thủy thu mua toàn bộ nên các hộ dân yên tâm sản xuất.

Việc chuyển đổi các loại cây trồng trên đất đồi dốc, không chủ động được nguồn nước tưới, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây gai xanh theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, không những tận dụng được tối đa diện tích, phủ xanh đất trống mà đang là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến hết tháng 6-2022, tổng diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn huyện đạt 18 ha, trong đó diện tích lưu gốc là 16,5 ha, diện tích trồng mới 1,5 ha và tập trung tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Giao Thiện, thị trấn Lang Chánh... Nhiều diện tích cây gai xanh trên địa bàn huyện đã cho thu hoạch lần thứ 2, năng suất ước đạt trên 20 tấn/ha. Theo chỉ tiêu và kế hoạch năm 2022 tỉnh giao cho huyện Lang Chánh trồng mới 30 ha cây gai xanh. Hiện nay huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu. Ông Lê Quang Tùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lang Chánh, cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây gai xanh năm 2022, huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị triển khai. Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo rà soát, chuyển đổi diện tích phù hợp phát triển vùng trồng cây gai xanh. Tập trung chuẩn bị giống, vật tư để trồng gai xanh vụ thu và vụ đông. Phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramiet hỗ trợ người dân về kỹ thuật. Cùng với đó là tập trung tuyên truyền, so sánh để người dân nhận thấy lợi thế của cây gai xanh so với các loại cây trồng kém hiệu quả khác trong phạm vi quỹ đất và chu kỳ thu hoạch, khai thác.

Ngoài ra, huyện Lang Chánh phấn đấu đến năm 2030, trồng mới 457 ha cây gai xanh. Để đạt được mục tiêu, huyện đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh phù hợp với quy mô, khả năng tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi