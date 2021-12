PC Thanh Hóa thăm, tặng quà khách hàng nhân Tháng tri ân năm 2021

“Sự phối hợp, đồng hành và sẻ chia của khách hàng chính là yếu tố quan trọng giúp Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) bảo đảm cung ứng nguồn điện ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Đó là chia sẻ của ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa khi đến thăm và tặng quà khách hàng của công ty là các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Đại diện lãnh đạo PC Thanh Hóa thăm và tặng quà cho đại diện lãnh đạo Công ty CP Gang thép Nghi Sơn.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp điện năng, năm 2021, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, PC Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trên địa bàn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Góp phần vào thành công chung đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV và người lao động công ty còn phải kể đến sự phối hợp hiệu quả của khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo PC Thanh Hóa thăm và tặng quà tại Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Đoàn đến thăm và tặng quà tại Công ty TNHH Lionas Metals.

Tháng tri ân khách hàng năm 2021 là hoạt động thường niên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên tổ chức vào mỗi dịp cuối năm.

Tiếp nối ý nghĩa và thành công của các chương trình đã được triển khai, nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua, ngày 28-12, PC Thanh Hóa đã tổ chức thăm và tặng quà một số khách hàng là các doanh nghiệp lớn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu tri ân khách hàng.

Ông Hoàng Đình Thủy, Giám đốc Nhà máy Gang thép Nghi Sơn cảm ơn sự quân tâm của PC Thanh Hóa. Đồng thời đánh giá cao những giải pháp của PC Thanh Hóa để cung cấp điện ổn định, bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, Công ty Xi măng Nghi Sơn và Công ty TNHH Lionas Metals. Tại mỗi nơi đến thăm, PC Thanh Hóa luôn bày tỏ lòng tri ân đối với khách hàng đã đồng hành, phối hợp hiệu quả với công ty. Thông qua việc thường xuyên trao đổi, thông tin về kế hoạch cung cấp điện, kế hoạch sản xuất và sử dụng điện, đặc biệt là chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) đã góp phần tiết giảm công suất phụ tải đỉnh cho ngành điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, giúp khách hàng giảm chi phí sử dụng điện do giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm, tăng hiệu quả sử dụng điện, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Những món quà ý nghĩa được trao góp phần bày tỏ lòng tri ân của PC Thanh Hóa đối với các khách hàng đã luôn đồng hành, phối hợp hiệu quả với ngành điện trong suốt thời gian qua.

Năm 2022, theo tính toán của EVN, miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.500 đến 2.400 MW trong một số giờ cao điểm hoặc thời tiết cực đoan trong năm. PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đồng thời khuyến cáo khách hàng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để chung tay cùng với ngành điện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nguyễn Lương