Nỗ lực thành lập doanh nghiệp mới

Năm 2022, toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thành lập mới 3.000 doanh nghiệp (DN). Trong đó, một số địa phương có tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển được giao chỉ tiêu thành lập cao như: TP Thanh Hóa 1.500 DN, huyện Thọ Xuân 155 DN, thị xã Nghi Sơn 150 DN, TP Sầm Sơn 140 DN, huyện Hoằng Hóa 110 DN... Nhờ chủ động trong xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng phường, xã; đồng thời, triển khai sớm các giải pháp trọng tâm, ngay trong quý I, kết quả phát triển DN mới trên địa bàn tỉnh đã có những tín hiệu tích cực.

Lập trình viên Công ty CP Công nghệ Ligosoft (TP Thanh Hóa) sáng tạo phần mềm.

Là địa bàn phát triển kinh tế sôi động, trong năm 2022, TP Thanh Hóa được giao chỉ tiêu thành lập mới 1.500 DN, chiếm tới 50% tổng số DN phấn đấu thành lập mới toàn tỉnh trong năm nay. Chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến các phường, xã phù hợp khả năng và định hướng phát triển, trong quý I, TP Thanh Hóa đã thành lập được 247 DN mới, đạt 16,5% kế hoạch, tăng 7,4% vo với cùng kỳ.

Đại diện Phòng Kinh tế, UBND TP Thanh Hóa, cho biết: Bên cạnh việc xác định, giao chỉ tiêu sát với thực tiễn, UBND TP Thanh Hóa đã triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách của tỉnh và giải pháp phát triển DN của thành phố; đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ DN vừa và nhỏ phát triển; đồng thời, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình DN.

Bên cạnh đó, nhằm tạo môi trường thuận lợi, niềm tin cho các DN mạnh dạn tham gia thị trường, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường thực hiện hiệu quả phương châm “3 đồng hành”: Đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành trong hoàn thiện thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực thuế, đất đai, tín dụng; đồng hành thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của DN trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế địa phương, nhằm cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút thêm DN mới vào phát triển trên địa bàn thành phố.

Là địa bàn cận kề TP Thanh Hóa, với điều kiện giao thương thuận lợi với vùng kinh tế phát triển sôi động nhất tỉnh và có Quốc lộ 1A đi qua, huyện Quảng Xương cũng là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển DN mạnh. Đồng chí Lê Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết: Trong những năm gần đây, địa phương đã đón nhận nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, phát triển dự án sản xuất, kinh doanh. Sự lan tỏa của các dự án đầu tư lớn đã kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ cung ứng, nhiều lĩnh vực ngành nghề mới. Đón đầu sự phát triển này, địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch phát triển DN hàng năm sát với nhu cầu thực tiễn, tập trung ở các địa bàn phát triển sôi động, như: thị trấn Tân Phong, các xã Quảng Trạch, Quảng Thái, Quảng Yên, Quảng Long...

Để tạo động lực, thuận lợi cho công tác phát triển DN, huyện Quảng Xương cũng thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo phát triển DN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tư vấn tới cán bộ, công chức làm công tác phát triển DN. Bên cạnh đó, tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục thành lập DN và hỗ trợ các thủ tục liên quan; tiến hành đối thoại định kỳ với DN, nhà đầu tư để nắm bắt tình hình sản xuất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các DN mới tiếp cận môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bước sang tháng 3, số lượng DN thành lập mới tại các địa phương đều tăng so với những tháng trước và cùng kỳ, điển hình như: Huyện Triệu Sơn thành lập mới 39 DN, đạt gần 56% kế hoạch, tăng 160% so với cùng kỳ; huyện Yên Định thành lập mới 37 DN, đạt 74% kế hoạch, tăng 68% so với cùng kỳ... Tổng hợp toàn tỉnh trong quý I, có 618 DN thành lập mới, tăng 35,5% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 6 cả nước về số DN thành lập mới.

Để phát triển DN đạt kết quả cao và bền vững, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để DN tiếp cận được các nguồn lực về đất đai, tài chính, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN theo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và kế hoạch hỗ trợ phát triển DN của tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thành lập DN mới, như: đẩy mạnh thủ tục hành chính trực tuyến, tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, hồ sơ triển khai dự án; phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, tạo thuận lợi cho phát triển DN.

Bài và ảnh: Tùng Lâm