Nhìn lại công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Trên cơ sở Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 8-1-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông...;

Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Ngoài việc chỉ đạo, đôn đốc, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng với các ngành tổ chức các đợt kiểm tra thực tế về công tác bảo đảm ATGT; kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình giao thông. Đồng thời, trong mùa mưa lũ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường các điểm sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng để chỉ đạo khắc phục bảo đảm giao thông thông suốt. Trong các đợt cao điểm, lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trực tiếp đến các bến xe, nhà ga, bến thủy kiểm tra, đôn đốc các đơn vị phối hợp tổ chức tốt dịch vụ vận tải bảo đảm an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Từ năm 2016 đến tháng 10–2020, công tác bảo đảm trật tự, ATGT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; được đông đảo quần chúng Nhân dân đồng thuận ủng hộ. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; qua đó, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý; các điểm đen, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông được đề xuất xử lý kịp thời. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nhất là trong các dịp cao điểm, lễ, tết và lễ hội mùa xuân, các giải pháp tổ chức giao thông đã được triển khai hợp lý bảo đảm an toàn và đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân. Đặc biệt, năm 2020 là năm đầu thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; các chỉ đạo của Chính phủ về hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giao thông, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã được các ngành chức năng, các địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai sâu rộng, tạo được sự lan tỏa và đồng thuận tích cực của Nhân dân. Tai nạn giao thông và va chạm giao thông năm sau giảm so với năm trước; từ năm 2016 đến tháng 10–2020 tai nạn giao thông giảm 185 vụ (giảm 19% so với giai đoạn 2011 – 2015), giảm 246 người chết (giảm 24%), giảm 94 người bị thương (giảm 10%); tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Trong 5 năm đã có 41 tập thể, 56 cá nhân được UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen; 33 tập thể, 47 cá nhân được Ban ATGT tỉnh biểu dương khen thưởng.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, tai nạn giao thông tuy giảm cả ba tiêu chí nhưng còn ở mức cao; tai nạn giao thông đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao với 94% số vụ; xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 33 người chết và 17 người bị thương. Các hành vi vi phạm quy định tốc độ, đi sai phần đường, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia điều khiển phương tiện, xe mô tô lạng lách đánh võng, không chú ý quan sát, sử dụng lòng, lề đường làm dịch vụ, đậu đỗ xe trái quy định... là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân, người điều khiển phương tiện kém, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Hiệu quả công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT ở một số địa phương chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng, chưa đến được tận người dân. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT còn diễn biến phức tạp, một số nơi hiệu quả đạt được chưa cao. Xe ô tô chở quá tải trọng né tránh lực lượng chức năng và lén lút hoạt động trên các tuyến giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT ở một số địa phương chưa đồng bộ, chặt chẽ. Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp với sự gia tăng phương tiện và nhu cầu đi lại ngày càng cao của Nhân dân.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Thời gian tới, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành; trách nhiệm của các lực lượng chức năng thực thi công vụ bảo đảm trật tự, ATGT; tăng cường quản lý bảo đảm chất lượng, an toàn khi khai thác các công trình giao thông. Tiếp tục siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm soát tải trọng phương tiện. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT kết hợp với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của đội ngũ lái xe. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án, công tác tổ chức kiểm tra bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến quốc lộ theo Đề án 3980/QĐ-UBND ngày 19-10-2017 của UBND tỉnh; cập nhật các thông tin, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Sân bay Thọ Xuân. Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; định hướng quy hoạch, phát triển các tuyến giao thông mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các trung tâm kinh tế khác. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; rà soát, kiểm tra chỉnh sửa, bổ sung hệ thống biển báo giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT khu vực nông thôn và cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trong năm 2020. Kiểm tra định kỳ, đột xuất về bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy trên các tuyến sông, suối, hồ, đập...; các bến khách ngang sông, hoạt động của đò ngang, cầu phao trên địa bàn tỉnh. Các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh; ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Bài và ảnh: Xuân Hùng