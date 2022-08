Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, bảo đảm các mục tiêu sản xuất, kinh doanh

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có công suất lắp đặt 260 MW, được xây dựng trên dòng sông Mã, thuộc địa phận xã Trung Sơn (Quan Hóa). Không chỉ cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn còn có vai trò kiểm soát lũ cho hạ lưu, với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3 và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Điều hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Bước vào năm 2022, tiêu thụ điện tăng trưởng trở lại khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần được khôi phục. Cùng với đó, tình hình thủy văn các tháng đầu năm có nhiều thuận lợi cho sản xuất tại các nhà máy thủy điện. Bình quân, lưu lượng nước về hồ Trung Sơn 6 tháng đầu năm đạt 177m3/s (đạt 175% so với kế hoạch và 260% so với cùng kỳ).

Cũng trong những tháng đầu năm, 4 tổ máy của nhà máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). Trong đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo công ty và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, công tác đại tu tổ máy H1, H2 đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng Công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phê duyệt. Việc hoàn thành công tác sửa chữa sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch đã bảo đảm vận hành tối đa các tổ máy và tận dụng lượng nước về hồ. Sản lượng điện phát 6 tháng 406,22 triệu kWh, đạt 46% kế hoạch năm, tăng 108% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng, doanh thu đều đạt kế hoạch giao, công tác an toàn được bảo đảm.

Ngoài mục tiêu sản xuất, kinh doanh được bảo đảm, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cũng đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn vận hành cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Hiện nay, Trung tâm Điều hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã được trang bị, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lưu lượng nước đến hồ, tính toán lưu lượng xả lũ, cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm camera giám sát mực nước, xả lũ và theo dõi an toàn đập tới các cơ quan chức năng thực hiện giám sát trong quá trình vận hành. Để chuẩn bị cho việc điều tiết hồ chứa chính xác, kịp thời, đơn vị thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến thời tiết trên hệ thống đài khí tượng thủy văn; đồng thời, ký hợp đồng cung cấp số liệu, thông tin thời tiết với Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ để kịp thời nắm bắt, tính toán lưu lượng nước về hồ, ban hành lệnh vận hành xả nước điều tiết hồ chứa kịp thời, góp phần cắt, giảm và làm chậm lũ cho hạ du, bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Anh Trần Văn Nghĩa, trưởng ca vận hành, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: Trung tâm vận hành Thủy điện Trung Sơn được xem là bộ não của nhà máy. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm ứng trực thường xuyên, liên tục, thực hiện tốt công tác vận hành 24/24h, tại đây, các tín hiệu quan sát toàn bộ nhà máy, tín hiệu cảnh báo tại các vị trí quan trọng luôn được kết nối với bộ phận trung tâm nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ đầu năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án ứng phó thiên tai và kiện toàn ban chỉ huy, đội xung kích phòng, chống thiên tai của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình an toàn đập, hồ chứa; kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị vận hành chống lũ, hệ thống cảnh báo khi xả lũ, hệ thống thông tin liên lạc. Thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân không xây nhà, dựng lều tại các vị trí dễ sạt lở ven sông Mã; có biện pháp gia cố, di dời nhà cửa khỏi vị trí nguy hiểm, không cho các phương tiện giao thông vận tải thủy và người vào phạm vi 400m tính từ hạ lưu đập.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: Đánh giá tình hình trong các tháng cuối năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tiếp tục định hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phấn đấu đạt sản lượng điện kế hoạch năm do EVNGENCO2 giao là 875 triệu kWh, hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi. Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy tắc trong quá trình hoạt động và phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để nhà máy hoạt động an toàn, đạt độ tin cậy cao trong mùa mưa lũ.

Bài và ảnh: Trung Sinh