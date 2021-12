Ngư dân gặp khó do giá nguyên liệu tăng cao

Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, giá hải sản bị sụt giảm nhiều, trong khi đó giá xăng dầu tăng cao khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn, tại nhiều cảng cá không còn tấp nập như trước, nhiều tàu cá nằm bờ do không đủ chi phí nhiên liệu.

Ngư dân thu mua hải sản tại Bến cá Hoằng Trường (Hoằng Hóa).

Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày, anh Lê Xuân An, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), cho biết: Nhiều tháng liền tàu cá của gia đình anh phải nằm bờ do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Ba tháng gần đây, giá xăng dầu tăng nhiều lần, mặc dù đã được điều chỉnh xuống giá một lần nhưng vẫn ở mức cao, chi phí tăng cao khiến thu nhập bị giảm sút. Trước đây một chuyến ra khơi từ 15 - 17 ngày hết 6.000 lít dầu, chí phí gần 100 triệu đồng, thì nay cũng từng đó dầu nhưng chi phí gần 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí cho các loại nhu yếu phẩm cũng tăng lên gấp 1,5 – 2 lần. Trong khi giá bán hải sản lại giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đợt này, tàu của gia đình anh cập cảng với gần 1 tấn hải sản bán được hơn 150 triệu đồng. Số tiền này vừa đủ thanh toán các loại chi phí và trả tiền công cho các bạn thuyền. Dù khó khăn nhưng anh An vẫn bám tàu, bám biển vì nếu không đi biển thì những ngư dân như anh cũng không biết làm gì. Rất mong Nhà nước có sự điều chỉnh kịp thời về giá xăng dầu để ngư dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Xã Hoằng Trường hiện có 560 phương tiện nghề cá, trong đó có 100 tàu có công suất từ 160CV trở lên khai thác xa bờ. Ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, cho biết: Người dân xã Hoằng Trường chủ yếu sống bằng nghề khai thác hải sản, trong thời gian dịch bệnh, giá bán hải sản khá thấp. Đơn cử như cá thu có trọng lượng từ 4kg trở lên, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu những năm trước có giá từ 260 đến 280 nghìn đồng/kg thì hiện nay chỉ còn khoảng 150 đến 160 nghìn đồng/kg; ghẹ đỏ từ 300 đến 350 nghìn đồng/kg nay chỉ còn 150 nghìn đồng/kg; mực 250 nghìn đồng/kg nay chỉ còn 120 đến 150 nghìn đồng/kg... Do vậy, cùng với việc động viên ngư dân tiếp tục bám biển, UBND xã đã tăng cường công tác thông báo tình hình thời tiết trên biển; hướng dẫn ngư dân tổ chức hoạt động sản xuất trên các vùng biển theo mô hình tổ, đội sản xuất; bám sát ngư trường, phát hiện ngư trường mới, tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi để vươn khơi. Đồng thời, xây dựng phương án để kết nối sản phẩm khai thác với các cơ sở thu mua nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngư dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.872 tàu cá công suất từ 90CV trở lên, chiếm 26,5% tổng số tàu cá của tỉnh. Trong hoạt động khai thác hải sản thì nhiên liệu chiếm đến 65%, do đó, khi giá xăng dầu tăng cao, cùng với giá đầu ra hải sản không ổn định đã tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trên địa bàn. Để giảm bớt chi phí do giá xăng dầu tăng, nhiều ngư dân đã kéo dài thời gian bám biển. Năm 2021, sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh ước đạt khoảng gần 150 nghìn tấn. Tuy nhiên, lợi nhuận của ngư dân không cao do chi phí nhiên liệu tăng cao, giá hải sản giảm.

Đồng hành với ngư dân, thời gian qua, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đã triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; trong đó, có chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên và hỗ trợ kinh phí mua nhiên liệu.

Trước những khó khăn trong việc khai thác hải sản, ngư dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có chính sách bình ổn giá xăng, dầu; tạo điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi để ngư dân đầu tư cải tiến phương tiện, ngư cụ... Có như vậy, ngư dân mới yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế.

Bài và ảnh: Lương Khánh