Ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 31-12, ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố, tổng kết công tác Thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Hội nghị triển khai công tác thuế năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh; Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đại diện lãnh đạo một số vụ của Tổng cục Thuế.

Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, Kiểm tra số 1, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2021 Cục Thuế đã chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế bám sát nhiệm vụ và những nội dung trọng tâm công tác thuế để xây dựng chương trình công tác sát với thực tế; đồng thời, phát động sâu rộng phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN.

Đi đôi với đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu hồi nợ đọng và xử lý nợ thuế. Thực hiện giao chỉ tiêu phấn đấu, dự toán hàng quý cho các đơn vị kịp thời để chủ động trong thực hiện các biện pháp thu NSNN; đồng thời ban hành 5 Chương trình hành động, Kế hoạch về các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu NSNN và xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN để hoàn thành vượt mức dự toán giao.

Kết quả, thu NSNN năm 2021 của Cục Thuế Thanh Hóa đạt 23.350 tỷ đồng, tăng 42,6 % dự toán tỉnh giao, tăng 12,7% so với cùng kỳ và là năm hoàn thành vượt mức dự toán cao nhất từ trước đến nay.

Có 18/18 lĩnh vực, sắc thuế hoàn thành dự toán giao năm 2021. Trong đó, một số lĩnh vực lớn, trọng điểm, như: Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.712 tỷ đồng, tăng 11,2% dự toán tỉnh giao, tăng 10,6% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.872 tỷ đồng, tăng 29,1% dự toán tỉnh giao, tăng 21,7% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.162 tỷ đồng, tăng 13,8% dự toán tỉnh giao, tăng 13,5% so cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 1.275 tỷ đồng, tăng 13,8% dự toán tỉnh giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 808 tỷ đồng, tăng 11,5% dự toán tỉnh giao, tăng 4,2 % so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ 987 tỷ đồng, tăng 24,9% dự toán tỉnh giao, tăng 22,1% so với cùng kỳ.

Năm 2022, ngành Thuế đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức thu NSNN được giao. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để kiến nghị UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội các chính sách tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thuế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp để có thông tin hàng quý về các hồ sơ chuyển nhượng, cho, biếu, tặng... quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan để tổng hợp, đánh giá thông tin phục vụ cho công tác rà soát, quản lý thuế.

Báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh những biện pháp chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ mua vào của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý thuế hộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu Ngân sách Nhà nước tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Thuế, các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã chúc mừng, biểu dương kết quả thu NSNN mà ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022, tỉnh ta bước vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh Hóa nâng cao vị thế, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tuy nhiên, theo dự báo dịch COVID -19 còn diễn biến phức tạp; chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu trong tỉnh tiềm ẩn nguy cơ bị gián đoạn; giá nguyên vật liệu, chi phí vận tải, logistics tăng…Mặc dù vậy, với quyết tâm cao, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên. kim ngạch xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 145.000 tỷ đồng, thu NSNN đạt 28.143 tỷ đồng. Do đó, đề nghị ngành Thuế chủ động, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành thu NSNN, nhưng cũng phải bảo đảm tính khả thi, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai và hiện đại hóa, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng tốt công nghệ vào công tác quản lý thuế; nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ còn lại thuộc nhóm nợ có khả năng thu; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, cá nhân; hàng tháng, hàng quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ.

Đồng chí Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại hội nghị.

Tập trung triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19. Đề xuất các giải pháp đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngành Thuế chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp lệnh về thuế.

Xuân Hùng