Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Chiều 30-6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến đến Cục Thuế 63 tỉnh, thành phố, 413 Chi cục Thuế toàn quốc sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính dự, chỉ đạo hội nghị; Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2022 do ngành Thuế quản lý đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Có 47/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (đạt trên 58%), như: Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ... Có 13/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt từ 50% - 58%, có 3/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán dưới 50%. Trong đó, ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 là 16.664 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, tăng 60,2% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức thu NSNN được giao năm 2022. Đó là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ khai thác; phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế. Cơ quan thuế các cấp rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị quản lý thu sát với thực tế phát sinh. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng; các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu NSNN. Tiếp tục triển khai hiệu quả các gói chính sách, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho tăng thu NSNN bền vững. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết của Quốc Hội; Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Thông tư của Bộ Tài chính trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19, giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho NSNN. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp về quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chỉ tiêu thu nợ; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp.

Xuân Hùng