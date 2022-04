Ngành ngân hàng Thanh Hóa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Kinh doanh không tách rời nghĩa vụ đối với cộng đồng xã hội, đây là truyền thống nghĩa tình của cán bộ, nhân viên toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Thông qua các hoạt động xã hội như xây nhà tình nghĩa, trường học, tặng quà thương binh, bệnh binh, hộ nghèo, người có công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19... ngành ngân hàng mong muốn chung tay cùng các cấp, ngành và cộng đồng san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh yếu thế.

Agribank Thanh Hóa bàn giao công trình Trạm Y tế xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).

Tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Công đoàn Agribank Trung ương, từ nhiều năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa luôn là một trong những đơn vị đi đầu tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh bằng nhiều hoạt động hiệu quả. Trong gần 10 năm qua, Agribank Thanh Hóa đã chi hơn 90 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó, đã tài trợ xây dựng 29 công trình an sinh xã hội gồm: 1 trung tâm y tế dự phòng, 16 trạm y tế xã; 10 cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng 65 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo... Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Agribank Thanh Hóa đã tặng hơn 1.000 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất 500 nghìn đồng và hàng trăm suất quà khác cho những hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình ý nghĩa, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, được Agribank Thanh Hóa chung tay, duy trì thực hiện hàng năm.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị luôn giáo dục ý thức, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm vì cộng đồng đến toàn thể cán bộ, nhân viên, bởi ngoài nhiệm vụ cung ứng vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Thanh Hóa luôn xác định công tác an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, việc quan tâm, động viên chia sẻ với những hộ nghèo, tri ân các hộ gia đình chính sách luôn là hoạt động được Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) ưu tiên thực hiện. Hàng năm, công đoàn NHCSXH đều trích hàng trăm triệu đồng từ nguồn ủng hộ của đoàn viên thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà người có công, hộ nghèo, gia đình chính sách; ủng hộ công tác xã hội tại địa phương và toàn quốc... Ngoài ra, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở đều tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động.

Ngoài ra, những năm qua, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đều chủ động phối hợp với các cấp, ngành và vận động cán bộ, người lao động đóng góp tiền, hiện vật để ủng hộ các chương trình an sinh xã hội do tỉnh và các đoàn thể phát động. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ cho công tác an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền là 176,1 tỷ đồng. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và nâng cao vị thế, hình ảnh của ngành ngân hàng.

Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành chia sẻ, đồng hành cùng với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; gắn các hoạt động xã hội với kinh doanh, coi đó là phương châm hoạt động xuyên suốt của ngành.

Bài và ảnh: Khánh Phương