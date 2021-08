Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn: Viết tiếp truyền thống, vững vàng phát triển

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn (BIDV Bỉm Sơn) tự hào là thành viên của BIDV - Định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Những kết quả đạt được từ khi sơ khai là 1 trong 11 chi điếm ngân hàng khu vực trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa, cho đến khi là chi nhánh cấp I trực thuộc BIDV chính là tiền đề vững chắc để BIDV Bỉm Sơn tiếp tục phát huy và vững tin bước vào giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng thị trường tài chính ngân hàng trong nước và quốc tế.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn.

Tự hào truyền thống vẻ vang

Gần 65 năm qua, với 4 tên gọi khác nhau và thực hiện các nhiệm vụ phù hợp theo yêu cầu của từng giai đoạn phát triển đất nước: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957-1981), Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (1981-1990), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990-2012) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (từ 1-5-2012). Ở thời kỳ nào, BIDV cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Là 1 trong 12 chi nhánh đầu tiên được thành lập trên toàn quốc, Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động vào ngày 27-5-1957, chỉ hơn 1 tháng sau khi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được thành lập. Chung tay tái thiết đất nước sau chiến tranh, với nhiệt tình cách mạng và sự đam mê nghề nghiệp, lớp người khởi nghiệp ngày ấy không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, vừa xây dựng lực lượng, vừa cấp phát vốn đầu tư ngân sách cho các công trình hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục sản xuất. Năm 1965, Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết Thanh Hóa đã xây dựng được mạng lưới tổ chức gồm 1 chi nhánh trung tâm và 11 chi điếm ngân hàng khu vực. Qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, đến năm 1973, từ 11 chi điếm còn 6 chi điếm. Năm 1974, còn 4 chi điếm tại Ngọc Lặc, Vĩnh Thạch (sáp nhập Vĩnh Lộc và Thạch Thành), Bỉm Sơn, Triệu Sơn và 2 phòng chuyên quản tại chi hàng. Trong giai đoạn này, bình quân một cán bộ quản lý từ 16 đến 30 công trình, các công trình cách nhau lên đến 50 km, đặc biệt là các công trình miền núi đường xá đi lại khó khăn, qua sông, qua núi. Dứt tiếng bom là có mặt cán bộ Ngân hàng Kiến thiết để xác định mức độ thiệt hại, có kế hoạch cấp phát kinh phí phục hồi hoặc xây dựng lại…

Ôn lại chặng đường lịch sử gian khó mà hào hùng, phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, lớp lớp thế hệ BIDV vẫn luôn nỗ lực, tập trung cao nhất mọi trí tuệ, sáng tạo và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thương hiệu BIDV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày nay không chỉ được định lượng bằng quy mô, chất lượng, hiệu quả mà còn từng bước xác lập và khẳng định vị thế, uy tín của một trong những hệ thống ngân hàng hàng đầu của tỉnh; được các đối tác, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Dấu ấn 15 năm tiếp bước

Để phục vụ cho công tác quản lý vốn cấp phát, vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản theo ngân sách nhà nước và cho vay xây lắp, khảo sát thiết kế trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện lân cận như: Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn... ngày 25-12-1986, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam – Khu vực I trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa được thành lập.

Ngày 3-7-1991, Cùng toàn hệ thống, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam – Khu vực I được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

Lớn mạnh cùng đất nước, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, thực hiện Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16-6-2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo của BIDV về việc sắp xếp lại hệ thống mạng lưới, tháng 8-2006, chi nhánh Bỉm Sơn được nâng cấp từ chi nhánh cấp II trực thuộc chi nhánh BIDV Thanh Hóa lên chi nhánh cấp I trực thuộc BIDV. Chính thức đi vào hoạt động ngày 1-9-2006, với bề dày truyền thống cùng uy tín, thương hiệu của BIDV, Chi nhánh BIDV Bỉm Sơn đã có những bước đi đúng đắn, chủ động, tích cực tạo sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Giai đoạn 2006-2011, chi nhánh có tốc độ tăng trưởng nhanh với tổng tài sản bình quân tăng 50%/năm, đạt trên 1.200 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2006; huy động vốn tăng trưởng bình quân 40%/năm, đạt trên 800 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2006; tín dụng tăng trưởng bình quân 70%/năm, đạt 1.250 tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2006.

Tháng 5-2012, cùng với hệ thống BIDV, BIDV Bỉm Sơn chính thức hoạt động dưới mô hình ngân hàng TMCP. Nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, BIDV Bỉm Sơn đã đạt được những thành tựu đột phá trên nhiều lĩnh vực. Tính đến 31-12-2020, BIDV Bỉm Sơn có tổng tài sản đạt 4.500 tỷ đổng, tăng 3,8 lần so với năm 2011. Cùng với trụ sở chi nhánh tại số 117 Trần Phú, phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn), BIDV Bỉm Sơn đã có thêm 6 phòng giao dịch tại các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, đảm bảo phục vụ cho hơn 30.000 khách hàng tổ chức và cá nhân.

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc BIDV Bỉm Sơn thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn trao tiền hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn thị xã.

Song song với việc phát triển kinh doanh, BIDV Bỉm Sơn và hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng như: Tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng quà, trao học bổng cho học sinh, trẻ em vùng cao, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng khó khăn; tặng máy vi tính, đồ dùng, trang thiết bị dạy học cho các trường học; tài trợ xây dựng công trình lớp học, nhà bán trú...với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Từ năm 2020, trước tác động của dịch COVID-19, nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khách hàng đã nhanh chóng được triển khai giúp khách hàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.BIDV Bỉm Sơn và hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh cũng đã tham gia ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động phòng, chống dịch.

Tập thể Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên BIDV Bỉm Sơn nhiệt tình tham gia giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” cùng cộng đồng chung tay đóng góp ủng hộ tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết đến Xuân.

Năm 2021, BIDV Bỉm Sơn đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển (1-9-2006 – 1-9-2021). Trải qua 15 năm hoạt động, BIDV Bỉm Sơn đã vững vàng tạo được dấu ấn riêng về một ngân hàng thương mại hiện đại, chuyên nghiệp và là địa chỉ tin cậy với đông đảo khách hàng. Những kết quả đạt được là tiền đề vững chắc để BIDV Bỉm Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải tiến mạnh mẽ để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giao dịch bằng nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo, linh hoạt, cung cấp cho khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kiên trì chính sách tài khóa tiền tệ; hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội, tạo điều kiện về nguồn vốn cho các đối tác, khách hàng, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung và các huyện thị phía Bắc của tỉnh nói riêng.

Nguyễn Lương