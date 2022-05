Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, dưới sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa), các quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai phương án cơ cấu lại để hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống QTDND đã từng bước tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng tín dụng, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Được vay vốn của QTDND Định Tường, nhiều hộ dân thị trấn Quán Lào (Yên Định) đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có 67 QTDND được cấp phép hoạt động trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố, đến cuối tháng 4-2022 tổng nguồn vốn đạt gần 7.400 tỷ đồng; trong đó, vốn huy động đạt 6.400 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ cho vay của các QTDND đạt hơn 5.500 tỷ đồng; nợ xấu 84 tỷ đồng, chiếm 1,5%/tổng dư nợ cho vay (tính cả 2 QTDND đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt là Hoằng Trinh và Hoằng Đồng). Nhìn chung, hệ thống các QTDND trên địa bàn tỉnh thời gian qua đều hoạt động an toàn, hiệu quả, đóng góp ngày càng quan trọng cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, mở rộng dịch vụ ngành nghề, tạo thêm việc làm, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, là một kênh huy động vốn quan trọng, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Với những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống QTDND thời gian qua đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của loại hình tổ chức tín dụng “gần dân, sát dân” là kênh dẫn vốn hiệu quả, đã phát huy được ưu thế trong công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để cho vay, tương trợ cộng đồng vì sự phát triển bền vững. Hoạt động của các QTDND đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, hạn chế nạn cho vay nặng lãi. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo NHNN tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung phối hợp, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, an toàn...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của một số QTDND vẫn cần được kiểm tra, giám sát theo dõi thường xuyên do có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý. Một vài QTDND vẫn chưa bám sát tôn chỉ, mục tiêu hoạt động, còn có biểu hiện chạy theo lợi nhuận, các quy chuẩn về kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa được coi trọng, do vậy vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Trình độ của một số cán bộ, nhân viên QTDND còn yếu, công tác thẩm định và kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của thành viên còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do cán bộ chủ chốt của một số QTDND chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ, năng lực công tác và đạo đức nghề nghiệp; chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động. Còn tình trạng cán bộ QTDND chưa chịu khó học hỏi, nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan, do vậy chất lượng cán bộ của một số QTDND chưa cao. Một số chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của QTDND, chưa thực hiện hết chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật.

Với mục tiêu từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, bảo đảm cho hệ thống QTDND trên địa bàn hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; thời gian tới, NHNN Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các QTDND trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát đối với hệ thống QTDND nhằm chấn chỉnh, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro, sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định đối với những QTDND có vi phạm, nhất là các vi phạm đã được cảnh báo, vi phạm tái diễn hoặc chậm khắc phục; chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan công an các vụ việc có dấu hiệu sai phạm; bảo đảm QTDND hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và theo đúng quy định của pháp luật. Các QTDND chủ động điều chỉnh chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn hoạt động; chú trọng nâng cao năng lực tài chính, công tác quản trị điều hành, kiểm soát; nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro; tuân thủ đúng các quy định về an toàn trong hoạt động, các quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị, quản lý tài chính, hạch toán, kế toán và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật; đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, phát huy tối đa lợi thế trong hoạt động của QTDND nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn và các dịch vụ tài chính cho thành viên, góp phần phát triển kinh tế, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa bàn hoạt động.

