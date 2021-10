Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện tại Điện lực Vĩnh Lộc

Trong những năm qua, công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nền nếp, góp phần quan trọng cung cấp nguồn điện ổn định, bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện sinh hoạt của Nhân dân.

Điện lực Vĩnh Lộc ra quân chặt tỉa cây cối, giải phóng hành lang đảm bảo an toàn lưới điện.

Điện lực Vĩnh Lộc hiện đang quản lý hơn 136 km đường dây trung áp, hơn 152 km đường dây hạ áp và 252 trạm biến áp tài sản khách hàng và ngành điện. Lưới điện trải rộng trên nhiều địa hình, trong đó có khu vực rừng núi, đi qua các khu vực trồng cây công nghiệp, đặc biệt là khu vực trồng cây keo lá tràm.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Vĩnh Hưng và Vình Hòa thường xuyên xảy ra hiện tượng: Vào mùa khai thác keo lá tràm nhiều chủ hộ trồng rừng đã đốn cây để va quẹt vào đường dây; mưa bão làm cây ngã, đổ vào đường dây…gây sự cố, ảnh hưởng đến việc cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ người dân và doanh nghiệp, Điện lực Vĩnh Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Theo đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong Nhân dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP; thông báo đến các chủ sở hữu có cây ngoài hành lang tuyến trước khi khai thác, đốn hạ cây cần đăng ký với đơn vị quản lý vận hành để hỗ trợ thực hiện đảm bảo an toàn, tránh gây sự cố lưới điện. Đối với các trường hợp tự đốn cây ngã đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện, điện lực lập hồ sơ đề nghị UBND huyện/thôn xã xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 134/NĐ-CP. Cùng với đó, các điện lực đã gửi thông báo an toàn điện trực tiếp đến các chủ sở hữu công trình, nhà ở trong hành lang an toàn lưới điện cao áp biết để không cơi nới gây vi phạm hành lang an toàn, gửi thông báo an toàn vận hành phương tiện cơ giới cho các chủ phương tiện xe cẩu, xe tải, xe nâng trên địa bàn toàn huyện.

Để ngăn ngừa sự cố do hành lang tuyến, bảo vệ tính mạng cho người và đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, UBND huyện Vĩnh Lộc cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường phối hợp với ngành điện trong việc quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tăng cường xử lý tình trạng trộm cắp vật tư trên lưới điện, cơi nới nhà chiếm hành lang tuyến, trồng và khai thác cây gần lưới điện, khai thác đá xây dựng, thi công cơ giới các công trình gây sự cố cho lưới điện, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ngành với địa phương trong quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm.

Trong tháng 9 năm 2021, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân công kết hợp lịch cắt điện đường dây, tiến hành phát quang hành lang tuyến với tổng chiều dài hơn 60km đường dây.

Với những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương và Nhân dân, lũy kế số vụ sự cố liên quan đến hành lang do cây ngã đổ vào đường dây đến cuối tháng 9 của đơn vị là 3 vụ, giảm 37,5% so với 2020 (8 vụ); tỷ lệ số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trong năm giảm 31,35% so với năm 2020, qua đó, góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục, đảm bảo mục tiêu phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế huyện nhà.

Mai Mạnh Dũng