“Nâng bước” cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Nhiều năm qua, Chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) triển khai đã trở thành người bạn đồng hành của HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình không chỉ chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập, mà còn giúp các em vững bước theo đuổi ước mơ và tạo dựng tương lai sau này.

Cán bộ NHCSXH huyện Nông Cống kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay chương trình học sinh, sinh viên tại xã Hoàng Giang (Nông Cống).

Ngày 23-3-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg (Quyết định 05) sửa đổi, bổ sung một số điều về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa được điều chỉnh từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho nhiều hộ gia đình, tạo điều kiện cho các em duy trì việc học tập, hướng tới có cuộc sống khá hơn.

Thuộc hộ cận nghèo, cuộc sống khó khăn nên khi con trai đậu Đại học Bách khoa Hà Nội, chị Đỗ Thị Minh ở thôn Phú Thọ, xã Hà Lai (Hà Trung) vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con đậu đại học, nhưng lo là không đủ tiền chu cấp cho con ăn học. Được Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của thôn giới thiệu, chị đã làm hồ sơ vay vốn chương trình HSSV từ NHCSXH Hà Trung với số tiền 40 triệu đồng/năm, qua đó, giúp gia đình giảm được áp lực chi phí cho con đi học. Chị Minh cho biết: Tôi thấy việc ngân hàng điều chỉnh cho vay tối đa 4 triệu đồng/HSSV/tháng là phù hợp, bởi thực tế hiện nay giá cả các mặt hàng đều tăng, học phí tăng, chi phí ăn học của HSSV rất tốn kém.

Cũng như gia đình chị Minh, rất nhiều hộ dân phấn khởi khi Chính phủ điều chỉnh mức vay vốn từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng/HSSV/tháng. So với mức vốn cho vay năm 2007 là 800 nghìn đồng/tháng/HSSV, sau 15 năm mức vốn cho vay đã tăng được 3,2 triệu đồng/tháng/HSSV. Từ năm 2019 đến nay, mức vốn cho vay được điều chỉnh tăng luôn lớn hơn 60%. Năm 2019 tăng khoảng 66,6% so với 2017 và năm 2022 tăng 60% so với 2019. Theo tính toán của ngành giáo dục, mức cho vay 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV mới chỉ đáp ứng 49% học phí của nhóm ngành có học phí cao nhất và 38,5% nhu cầu chi phí học tập. Mức chi phí học tập bình quân của một HSSV khoảng 6,5 đến 9,5 triệu đồng/tháng.

Về trả nợ gốc và lãi vay lần đầu tiên, quy định mới không xét đến tình trạng việc làm của HSSV, cứ sau 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học, người vay vốn (đại diện hộ gia đình của HSSV) có nghĩa vụ phải trả nợ gốc, lãi lần đầu tiên cho NHCSXH. Đối tượng vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Tại Thanh Hóa, đến ngày 31-5, dư nợ cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt 257,7 tỷ đồng với 6.618 hộ đang còn dư nợ. Bên cạnh đó, 2.625 hộ gia đình khác được vay vốn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến với số tiền 35,4 tỷ đồng... Thông qua nguồn vốn trên, nhiều HSSV đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, góp phần cải thiện cuộc sống của gia đình và trả nợ ngân hàng theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa cho biết: Sau hơn một năm triển khai Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH Thanh Hóa đã tập trung phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền tới các thôn, xóm để người dân biết và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Quá trình vay vốn, các hộ trả nợ đúng hạn góp phần tăng vốn của quỹ tín dụng cho vay HSSV, bảo đảm cùng một đồng vốn nhưng giải quyết cho nhiều thế hệ HSSV thụ hưởng. Nhờ đó nhiều HSSV được vay vốn học tập, sau khi ra trường đã có việc làm ổn định, trả nợ tiền gốc đầy đủ cho ngân hàng và có thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đầu tư cho HSSV vay để trang trải cuộc sống và duy trì việc học tập.

Với lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài và số tiền trả nợ gốc được chia làm nhiều lần, nguồn vốn vay chương trình HSSV được xem là “bà đỡ” cho những gia đình khó khăn có con em theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Từ nguồn vốn này, đã tiếp sức cho nhiều HSSV có cơ hội học tập, lập thân, lập nghiệp, xây dựng tương lai.

Bài và ảnh: Khánh Phương