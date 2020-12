Năm 2020 doanh thu Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đạt 2.014 tỷ đồng

Ngày 15-12, Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021. Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc đã tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa trực thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc (Vinacomin). Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn song Công ty vẫn tiếp tục xây dựng được hình ảnh và thương hiệu, tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với khách hàng trong quan hệ mua bán than, là đơn vị tin cậy, là bạn hàng thân thiết và truyền thống trong khu vực cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sản lượng than mua của Công ty đạt hơn 1.196 nghìn tấn, đạt 77% kế hoạch; sản lượng than tiêu thụ đạt 1.116 nghìn tấn, đạt 73% kế hoạch; sản lượng giao than dịch vụ hộ lớn đạt trên 1.800 nghìn tấn; doanh thu đạt 2.014 tỷ đồng; giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 80 lao động với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh, Công ty đã chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Công ty phấn đấu đạt sản lượng mua 805 nghìn tấn, sản lượng bán 850 nghìn tấn, sản lượng giao than dịch vụ hộ lớn 1.600 nghìn tấn, bình quân thu nhập của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được kết quả đề ra, Công ty tiếp tục tăng cường và chú trọng tìm kiếm các nguồn than phù hợp, giá thành phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường, nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Cùng với đó là tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa. Tăng cường các biện pháp mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng để bán than. Đồng thời thường xuyên điều tra thị trường, nắm chắc nhu cầu sử dụng than thực tế, hợp lý của khách hàng.

Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cơ chế khoán quản chi phí, chỉ đạo và giám sát các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các chính sách bán hàng, thanh toán phù hợp với từng khách hàng. Tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và đăng ký các kế hoạch đầu tư năm 2021 phù hợp với phát triển của Công ty những năm tiếp theo.

Phan Nga