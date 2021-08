Khu dân cư Quảng Ninh - Tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa huyện Quảng Xương

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trục đường Quốc lộ 1A cùng cơ sở hạ tậng được đầu tư đồng bộ, hiện đại với nhiều tiện ích, Khu dân cư Quảng Ninh không chỉ góp phần tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Quảng Xương mà còn hứu hẹn mang đến không gian sống lý tưởng và tương lai phát triển thịnh vượng cho cư dân.

Khu dân cư Quảng Ninh sở hữu “vị trí vàng” ngay trục đường Quốc lộ 1A.

Là một trong số ít địa phương được Bộ Chính trị ra một nghị quyết riêng để hoạch định, đưa ra đường hướng phát triển đặc thù nhằm tạo sự đột phá trong phát triển, ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 58–NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển kinh tế phía Bắc, tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để đưa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có các nghị quyết, văn bản triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc. Từ quyết tâm đến hành động, 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất trong số các tỉnh Bắc Trung Bộ và trong nhóm 12 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các chỉ tiêu thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhanh hơn cùng kỳ, trong nhóm 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Khu dân cư Quảng Ninh được đầu tư đồng bộ, hiện đại với nhiều tiện ích và tính kết nối vùng cao.

Đóng góp vào những gam màu tươi sáng đó, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Là huyện có mạng lưới giao thông thuận lợi, trên địa bàn huyện có các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Tỉnh lộ 504, Tỉnh lộ 511 và tuyến đường bộ ven biển kết nối các khu kinh tế động lực của huyện với các đô thị, các trung tâm kinh tế lớn, đầu mối giao thông chính của tỉnh như: thành phố Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng biển nước sâu Nghi Sơn,…đặc biệt, tuyến đường ven biển đoạn qua huyện Quảng Xương đã hoành thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế khu vực ven biển của huyện. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Quảng Xương tiếp tục thực hiện các tiêu chí theo chiều sâu, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng theo hướng hiện đại để hướng tới mục tiêu thành lập thị xã vào năm 2030. Xác định rõ lợi thế giáp ranh với các đô thị lớn và Khu kinh tế Nghi Sơn, nhiều năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 03 cụm công nghiệp: Cống Trúc (diện tích 50ha), Tiên Trang (38 ha) và Nham Thạch (13,8 ha); đã quy hoạch Khu công nghiệp Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc (500 ha) và các cụm công nghiệp Quảng Yên (60ha), Quảng Ngọc (60ha), thị trấn Tân Phong (58,5ha); đầu tư nhựa hóa, cứng hoá 100% các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã…đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực để hiện thực hóa các quy hoạch chung xây dựng các khu đô thị.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu dân cư Quảng Ninh.

Từ quy hoạch chung về việc xây dựng các khu đô thị trên địa bàn huyện, MBQH số 5158 thuộc xã Quảng Ninh (Khu dân cư Quảng Ninh) do UBND huyện Quảng Xương làm chủ đầu tư có diện tích 13.269 m2 đất ở, được chia thành 116 lô đất có diện tích từ 120 m2 đến 150 m2. Khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, hiện đại với hệ thống điện ngầm, hệ thống nước sạch, đường nhựa vĩnh cữu rộng từ 7,5 đến 10 m, vỉa hè rộng 5m, cùng các tiện ích như hồ điều hòa, công viên ven hồ, khu thương mại dịch vụ, gần các trường mầm non, tiểu học, THCS, công sở xã, sân thể thao, bệnh viện đa khoa. Sở hữu “vị trí vàng”, Khu dân cư Quảng Ninh tọa lạc ngay trên trục đường quốc lộ 1A Bắc – Nam tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cư dân trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh và kết nối vùng. MBQH số 5158 hứa hẹn sẽ đem lại bộ mặt tươi đẹp và tương lai phát triển của một vùng dân cư thân thiện và hiện đại bậc nhất trong vùng. Nhận thấy tiềm năng phát triển của dự án, Khu dân cư Quảng Ninh thời gian qua đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng và các nhà đầu tư.

Khu dân cư Quảng Ninh nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng và các nhà đầu tư.

Ông Lê Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và BĐS Hoàng Sơn, người trực tiếp tham gia phiên đấu giá tại mặt bằng khu dân cư Quảng Ninh và may mắn trúng được những lô đất đẹp nhất mặt bằng quy hoạch này cho hay: “Chưa bao giờ dọc trục đường Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại có một mặt bằng quy hoạch khu dân cư đẹp như vậy. Khu dân cư này có đầy đủ các tiện ích phục vụ đời sống sinh hoạt của dân cư như công viên, hồ điều hòa; hệ thống điện, nước đồng bộ và hiện đại; sát thị trấn Tân Phong, gần trường học, công sở, bệnh viện đa khoa cũng như các khu du lịch trong tỉnh. Đặc biệt, khu dân cư Quảng Ninh được thiết kế một đường phụ rộng 8,5m, vỉa hè 5m giáp đường quốc lộ 1A nên rất an toàn cho sinh hoạt và triển khai các hoạt động buôn bán, kinh doanh. Với dư địa phát triển lớn, rất đông người trong tỉnh đã tham gia phiên đấu giá. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi là một trong những đơn vị may mắn trúng được những lô đất đẹp nhất mặt bằng quy hoạch này”.

NL