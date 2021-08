Khơi nguồn ý tưởng sáng tạo từ mô hình sản xuất trà Linh Chi Hồng Đức

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa” lần thứ VIII, ngày 3-7-2021, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi. Nhóm tác giả Trịnh Lan Hồng, Phạm Thị Thanh Bình, Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp (NLNN), Trường Đại học Hồng Đức đã được trao giải nhất với ý tưởng: “Sản xuất trà Linh Chi Hồng Đức với quy trình khép kín từ nuôi trồng nấm đến chế biến sản phẩm trà”.

Chị Trịnh Lan Hồng và chị Phạm Thị Thanh Bình đang kiểm tra chất lượng nấm.

"Truyền lửa" ý tưởng khởi nghiệp

Là hai giảng viên thích tìm tòi, nghiên cứu, Trịnh Lan Hồng, Bí thư Liên chi đoàn Khoa NLNN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và Phạm Thị Thanh Bình, bí thư chi đoàn cán bộ khoa NLNN đã xây dựng mô hình khởi nghiệp sản xuất trà Linh Chi khép kín. Được biết, khoa NLNN đã nghiên cứu và trồng thử nghiệm nấm Linh Chi từ hơn 10 năm nay bằng công nghệ hữu cơ khép kín, nhưng mới dừng ở đóng gói và tiêu thụ quả thể, chưa tạo được sự khác biệt so với các sản phẩm nấm Linh Chi khác trên thị trường.

Với mong muốn tạo nên một sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn; đồng thời, tiện lợi cho quá trình sử dụng và hướng đến thương mại hóa sản phẩm trên thị trường, nhóm tác giả đã suy nghĩ: “Tại sao mình không phát triển lên thành trà để tiện lợi hơn cho người dùng”. Từ đó các chị đã nghiên cứu, triển khai mô hình “Sản xuất trà Linh Chi Hồng Đức với quy trình khép kín từ nuôi trồng nấm đến chế biến sản phẩm trà” và đoạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa” lần thứ VIII, ngày 3-7-2021.

Qua nghiên cứu, Trịnh Lan Hồng và Phạm Thị Thanh Bình, nhận thấy: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ sở nuôi trồng nấm Linh Chi với quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có một số ít cơ sở sau khi thu hoạch, thực hiện chế biến thành sản phẩm trà. Còn lại đa phần nấm Linh Chi trên địa bàn tỉnh mới dừng lại tiêu thụ ở dạng quả thể hoặc chế biến thô. Do đó, hiện người dân tại Thanh Hóa đang sử dụng trà Linh Chi dưới phương thức truyền thống - thái lát và hãm trà. Tuy nhiên, phương thức này có hạn chế là không tiện dụng, khó chiết xuất hết dược chất khi hãm trà, tốn thời gian và không thuận lợi trong bảo quản... Vì vậy, nhóm dự án đã nghiên cứu, làm chủ quy trình công nghệ khép kín từ nuôi trồng nấm Linh Chi cho đến chế biến trà Linh Chi thương phẩm. Và dự án này thành công cũng chính để “truyền lửa” khởi nghiệp cho sinh viên và đội ngũ giảng viên có đam mê nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Độc đáo trà Linh Chi túi lọc

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng và xu thế phát triển, nhóm dự án nhận thấy, đây cơ hội lớn phát triển sản phẩm trên thị trường với sản phẩm “Trà Linh Chi túi lọc”. Chị Trịnh Lan Hồng cho biết: Sử dụng trà túi lọc là một hình thức khá phổ biến hiện nay với đa dạng các loại trà trên thị trường và phù hợp ở nhiều không gian. Mặc dù, trà túi lọc không mới tại thị trường trong nước nhưng trà túi lọc cho sản phẩm nấm Linh Chi vẫn còn khá mới tại thị trường tỉnh Thanh Hóa. Trà Linh Chi được chế biến dưới dạng túi lọc sẽ tiện lợi hơn cho những người đang sử dụng phương thức pha trà truyền thống và mở rộng được đối tượng sử dụng tại các công sở, doanh nghiệp, hội nghị.

Sản phẩm demo của thương hiệu trà Linh Chi Hồng Đức.

Với diện tích hơn 1.000m2, bao gồm khu nhà lưới, nhà lạnh, quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh Chi tại đây rất khắt khe và chuyên nghiệp. Nấm Linh Chi được nhân giống lần lượt từ giống gốc, giống cấp 1, giống cấp 2 và giống sản xuất. Ưu điểm của các giống nấm là không sử dụng hóa chất, an toàn từ nguồn nước tưới đến quá trình nuôi luôn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau 4 tháng nuôi trồng, nấm sau khi thu hoạch xong được chuyển ngay vào phòng ươm sợi với điều kiện sạch, khô, thông thoáng tốt và được sấy lạnh từ 20 - 25 độ C để nấm giữ được màu, mùi vị và hàm lượng dinh dưỡng cao nhất. Sau đó Linh Chi sẽ được trộn với bột hoa tam thất để nghiền nhuyễn rồi đóng gói thành túi lọc trà và đóng hộp với thiết kế hình ảnh thương hiệu Trường Đại học Hồng Đức. Với mong muốn được đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm dược liệu nâng cao sức khỏe, chị Phạm Thị Thanh Bình cho biết: “Linh Chi từ thời xa xưa đã được coi như thần dược cho cơ thể, có tác dụng hỗ trợ phòng và chống ung thư, chống lão hóa, nâng cao sức đề kháng của cơ thể và tăng tuổi thọ. Việc kết hợp giữa nấm và hoa tam thất sẽ tạo ra một loại trà rất tốt cho sức khỏe. Nhóm ý tưởng đã nghiên cứu, thử nghiệm trong thời gian 6 tháng để đưa ra được công thức chế biến phù hợp”.

Đến xây dựng thương hiệu "Trà Linh Chi Hồng Đức"

Từ lâu đời, uống trà đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vì vậy, nhóm tác giả mong muốn: Đây có thể coi là một sản phẩm trà sức khỏe an toàn và cao cấp, góp phần lan tỏa thương hiệu Trường Đại học Hồng Đức xứ Thanh. Chị Trịnh Lan Hồng chia sẻ: “Cho dù đây mới chỉ là ý tưởng khởi nghiệp nhưng trước và sau cuộc thi chúng tôi luôn được khoa NLNN và nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt. Ngoài việc được sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, hệ thống nhân nuôi mô, nhóm ý tưởng khởi nghiệp còn được động viên, khích lệ về tinh thần trong thời gian nghiên cứu và đưa ý tưởng vào thực thi”.

Hiện nay, nhóm tác giả đã nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện sản phẩm demo, đang được hội đồng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nhà trường và người tiêu dùng cảm nhận, đánh giá để lựa chọn được mùi vị phù hợp với sở thích của người tiêu dùng. Sau đó, sản phẩm sẽ được thực hiện kiểm định chất lượng, đăng ký mẫu mã để đưa ra thị trường. Được biết, ngoài sản phẩm “Trà Linh Chi túi lọc”, nhóm tác giả dự án đang thử nghiệm và hướng tới sản xuất những sản phẩm khác đa dạng, độc đáo khác, như: cao trà Linh Chi, trà thảo mộc, trà chanh sả...

Cùng với nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, nhóm tác giả mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, sự ủng hộ của người tiêu dùng để triển khai hiệu quả mô hình này, đưa sản phẩm từ “ý tưởng” thành “hiện thực”, xây dựng thương hiệu “Trà Linh Chi Hồng Đức - hương vị khởi nguồn sức khỏe!” đến với mọi người, mọi nhà.

Bài và ảnh: Thảo Chi