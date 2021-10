Huyện Yên Định xây dựng mã số vùng trồng ớt xuất khẩu

Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Thời gian gần đây, việc xuất khẩu nông sản nói chung và sản phẩm ớt nói riêng trên địa bàn tỉnh đang nóng lên yêu cầu về rào cản kỹ thuật với sản phẩm xuất khẩu. Cụ thể, việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc yêu cầu phải có MSVT, hồ sơ truy xuất nguồn gốc...; trong đó, điều kiện cốt lõi là MSVT.

Diện tích trồng ớt xã Định Hưng.

Vụ đông năm nay, huyện Yên Định xây dựng kế hoạch gieo trồng 800 ha ớt. Hầu hết sản phẩm ớt sau thu hoạch sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và phải có MSVT. Vì vậy, để bảo đảm thị trường tiêu thụ, giữ và nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế cho diện tích trồng ớt. Đồng thời, “mở đường” cho việc xuất khẩu các nông sản khác, thời gian qua, huyện Yên Định đã và đang nỗ lực xây dựng MSVT cho diện tích trồng ớt xuất khẩu.

Do là nội dung mới, nên triển khai xây dựng MSVT của huyện Yên Định gặp nhiều khó khăn do yêu cầu diện tích vùng sản xuất chuyên canh lớn, trong khi đó, nhiều diện tích lại được tích tụ theo hình thức mượn đất canh tác, nên khó khăn trong việc đăng ký mã số cho các hộ dân khi tham gia vùng. Việc xây dựng MSVT yêu cầu quy trình sản xuất nghiêm ngặt, công lao động và chi phí đầu tư tăng cao, trong khi đó, năng suất có thể giảm so với sản xuất thông thường, nên nhiều hộ dân có tâm lý e ngại không muốn tham gia. Quá trình xây dựng MSVT cần chi phí kiểm định mẫu đất, mẫu nước ban đầu khá cao, khoảng 18 triệu đồng/vùng, trong khi đó huyện lại chưa bố trí được nguồn kinh phí hỗ trợ, nên chưa tạo được động lực cho người dân.

Để khắc phục những khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng MSVT cho diện tích ớt xuất khẩu, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, vận động, khuyến khích các hộ dân xây dựng vùng chuyên canh trồng ớt, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên Định, cùng với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Định đã mời Trung tâm Kiểm dịch thực vật nội địa, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức một lớp tập huấn cho giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp, công chức phụ trách nông nghiệp, cán bộ khuyến nông của 14 xã, thị trấn về nội dung hướng dẫn thực hiện thiết lập MSVT. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Định đã xây dựng và in 1.900 bộ tài liệu, 1.900 sổ ghi chép mã vùng cho các hộ dân trồng ớt tham gia xây dựng MSVT. Đồng thời, tổ chức 2 lớp tập huấn cho 2 vùng trồng của các xã Định Hưng và Yên Ninh, những hộ không tham gia lớp tập huấn thì được cấp tài liệu, sổ ghi chép mã vùng và hướng dẫn thực hành tại đồng ruộng. Cùng với đó, các đơn vị đã làm việc với 2 doanh nghiệp và 11 HTX có đăng ký thiết lập MSVT về việc xây dựng mã cơ sở đóng gói.

Trên cơ sở hồ sơ, đề nghị của UBND huyện Yên Định, đoàn công tác chuyên ngành của Trung tâm Kiểm dịch thực vật nội địa, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã đi kiểm tra toàn bộ 24 vùng có tờ khai kỹ thuật. Kết quả đánh giá cho thấy, hiện huyện Yên Định có 15 vùng sản xuất, với hơn 76 ha trồng ớt của 273 hộ dân và 2 cơ sở đóng gói của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tình Cầm và Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu thực phẩm Sao Mai bảo đảm yêu cầu có thể đăng ký cấp MSVT. Hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá trên đã được Trung tâm Kiểm dịch thực vật nội địa gửi ra Cục Bảo vệ thực vật để xem xét, quyết định cấp MSVT.

Các vùng trồng ớt của huyện Yên Định được cấp MSVT sẽ là “hộ chiếu” để sản phẩm ớt được xuất khẩu và là tiền đề để ngành nông nghiệp và các địa phương khác triển khai thực hiện xây dựng MSVT.

Bài và ảnh: Hương Thơm