Huyện Thiệu Hóa: Xuất khẩu lao động vượt khó trong đại dịch

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp khiến cho công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) năm 2021 gặp nhiều khó khăn. Song, nhờ sự chủ động, tích cực triển khai các giải pháp phù hợp với từng thời điểm, chưa hết năm 2021, huyện Thiệu Hóa đã đưa được 326 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu được giao.

Từ nguồn tiền XKLĐ, sau khi về nước, anh Nguyễn Văn Mây ở thôn 2, xã Thiệu Trung đã xây nhà mới, mở hàng kinh doanh tạp hóa và vật tư điện, nước.

Xã Thiệu Trung là một trong những địa phương có phong trào tham gia XKLĐ tốt của huyện Thiệu Hóa kể cả vào thời điểm ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Đỗ Đức Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, cho biết: Xác định XKLĐ là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nên nhiều năm qua, địa phương rất quan tâm đến công tác này. Vì vậy, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thấy được hiệu quả của XKLĐ, địa phương luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động trên địa bàn. Đối với những lao động có nhu cầu đi XKLĐ nhưng khó khăn về nguồn vốn, địa phương đấu mối với các ngân hàng, tạo điều kiện để họ được tiếp cận các gói vay bằng kênh tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và vay từ quỹ tín dụng Nhân dân xã. Bằng những cách làm này, đến nay Thiệu Trung có 156 lao động hiện đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài (chủ yếu thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan).

Nói về hiệu quả từ XKLĐ, ông Thanh cho biết: Đa số các hộ có người thân đi XKLĐ đều có cuộc sống khá giả như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Mây, thôn 2 hay hộ gia đình bà Phạm Thị Bình, thôn 1... Và khi đã có cuộc sống khá giả thì việc huy động đóng góp xây dựng các công trình của thôn như đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn... cho đến việc khôi phục xây dựng giếng làng trị giá 500 triệu đồng đều được các hộ hưởng ứng nhiệt tình, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 58 triệu đồng/năm, xã có khoảng 40 - 50% hộ giàu, hộ nghèo chỉ còn 5/1.356 hộ. Đặc biệt, xã Thiệu Trung vừa được đoàn công tác của huyện, tỉnh về thẩm định xã nông thôn mới nâng cao. Những kết quả này, có phần đóng góp từ phong trào XKLĐ.

Xã Thiệu Phú hiện cũng có trên 100 lao động đang làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ông Lê Vũ Hùng, cán bộ chính sách xã Thiệu Phú cho biết: Mỗi năm xã có 20 lao động tham gia các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, thị trường XKLĐ dường như đóng băng nên số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại là 11 người. XKLĐ không chỉ giúp cuộc sống của các hộ gia đình có người thân đi XKLĐ có cuộc sống khá giả mà còn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của xã từ 1,5 đến 2%.

Bà Đoàn Thị Hồng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thiệu Hóa chia sẻ: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường XKLĐ toàn tỉnh nói chung và huyện Thiệu Hóa. Tuy nhiên, thuận lợi của địa phương đó là chính quyền các xã, thị trấn đều xác định XKLĐ là con đường giải quyết việc làm hiệu quả, nên rất quan tâm, chú trọng đến công tác này. Ngay cả những thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Thiệu Hóa cũng cố gắng bằng mọi cách tuyên truyền, vận động để người lao động học nghề, học ngoại ngữ nâng cao trình độ, chuẩn bị nguồn lao động chất lượng cho xuất khẩu ở thị trường tốt. Lao động có nhu cầu đi XKLĐ vẫn đăng ký, huyện sẽ tiếp nhận. Với sự chuẩn bị sẵn nguồn lao động và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, nên khi thị trường lao động được “khơi thông”, người lao động chỉ việc xuất cảnh.

Cũng theo bà Hồng, so với trước đây, hiện nay công tác XKLĐ ở huyện Thiệu Hóa đã có nhiều khởi sắc. Số lượng lao động đi xuất khẩu tăng đều qua mỗi năm và đều vượt so với chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đến thời điểm ngày 30-11-2021, huyện Thiệu Hóa đã có 326 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Có 5/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện vượt so với chỉ tiêu huyện giao, đó là thị trấn Thiệu Hóa và các xã: Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Phú. Thống kê trung bình một năm số tiền mỗi lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gửi về cho gia đình khoảng 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Nguồn tiền này không chỉ giúp cho kinh tế các gia đình có người thân đi XKLĐ trở nên khá giả mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Bài và ảnh: Mai Phương