Huyện Thiệu Hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Thiệu Hóa cũng gặp nhiều khó khăn do phải dồn sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống và sản xuất của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện đạt được những kết quả tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Kết quả trong năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện Thiệu Hóa đạt 12,36%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 23,5%; công nghiệp - xây dựng 44,2%; dịch vụ 32,3%. Giá trị sản phẩm trên một ha trồng trọt đạt 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng... Để đạt được kết quả, UBND huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Như lập và trình phê duyệt các quy hoạch. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.025 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ và 100% số xã của huyện đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp và giá trị sản xuất đạt hơn 2.681 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Đi đôi với đó, huyện tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển trên địa bàn và tổng vốn đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trên địa bàn huyện có nhiều dự án đã được triển khai từ các nguồn vốn của tỉnh, ngân sách huyện và các xã đối ứng, đã và đang thực hiện 8 dự án, kinh phí 108 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn có 279 doanh nghiệp, 43 HTX đang hoạt động. Đi đôi với phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, học sinh yếu kém ngày càng giảm. Các cơ sở y tế duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến, khám bệnh cho 179.283 lượt người. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin đạt tỉ lệ 98,5%. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 huyện Thiệu Hóa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trở lên; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,4%; dịch vụ tăng 16,8%; đạt huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 - 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thực kiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngay đầu năm; đồng thời, đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn bảo đảm chất lượng, tiến độ. Huy động tối đa và khai thác các nguồn vốn, thu hút đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các cơ chế phù hợp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Phấn đấu tiếp tục tăng thứ hạng chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn, thư viện chuẩn quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II; thực hiện các giải pháp phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh theo mùa, nhất là dịch bệnh COVID-19.

Bài và ảnh: Xuân Hùng