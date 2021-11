Huyện Thạch Thành phát triển các sản phẩm tiêu biểu

Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã tập trung triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các sản phẩm tiêu biểu. Thế mạnh về đất đai, lao động, lợi thế về địa lý, giao thông từng bước được huyện khai thác có hiệu quả. Trong đó, huyện tập trung quy hoạch vùng cây ăn quả công nghệ cao, cây công nghiệp, cây đặc sản; phát triển kinh tế trang trại, gia trại; thu hút các doanh nghiệp may mặc, chế biến lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm...; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới.

Nông dân thị trấn Vân Du (Thạch Thành) chăm sóc cây ăn quả.

Huyện Thạch Thành có diện tích 49.508,8 ha đất đang sử dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp và phần lớn chất đất ở đây rất thích hợp cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và cây hàng năm khác. Từ thế mạnh này, huyện đã và đang tập trung tổ chức sản xuất mía nguyên liệu cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy đường mía Việt Nam – Đài Loan đóng trên địa bàn. Xây dựng các vùng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, như: cam, bưởi... Đồng thời, phát huy lợi thế chất đất phì nhiêu, khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp để phát triển cây nghệ vàng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất ứng dụng công nghệ Nano bào chế curcumin. Xây dựng phương án sản xuất cánh đồng lớn tại 16 xã vùng trọng điểm lúa, phát triển sản xuất hàng hóa, với sản phẩm lúa nếp hạt cau và các loại rau có giá trị kinh tế cao. Quy hoạch vùng xây dựng chợ đầu mối hoa quả và sản phẩm nông, lâm nghiệp để giới thiệu quảng bá sản phẩm tiêu biểu, như: mía tím Kim Tân, cam Vân Du, gạo nếp hạt cau, thanh long ruột đỏ, ổi, dứa, mật ong, dê núi, gà đồi... Hiện nay, vùng trồng cây ăn quả công nghệ cao xã Thành Vân nằm giáp ranh Khu di tích thắng cảnh Phố Cát, dọc theo tuyến Quốc lộ 45, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, giao thông thuận lợi, thuận tiện kết nối với các Khu du lịch Cúc Phương, Bái Đính, Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Cùng với các chương trình phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật khu vực cây ăn quả công nghệ cao được đầu tư. Đi đôi với đó, huyện đã quy hoạch và phát triển vùng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao, với diện tích hơn 1.000 ha và hiện nay trong vùng quy hoạch đã trồng hơn 500 ha các loại cây ăn quả. Huyện cũng đã tiến hành phục tráng cây đầu dòng giống cam Vân Du để xây dựng thương hiệu, xây dựng các mô hình sản xuất thâm canh, nhân giống cung cấp cho sản xuất cây ăn quả trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, khuyến khích các hộ dân cải tạo vườn tạp, tận dụng đất ven đồi để trồng mía tím, hiện trên địa bàn đã trồng được hơn 250 ha và thực hiện phục tráng, đề nghị cấp chỉ dẫn địa lý để xây dựng thương hiệu mía tím Kim Tân. Phát triển cây nghệ vàng và một số cây dược liệu, như: diêm mạch, hy thiêm, ích mẫu... Trong đó, tổng diện tích thâm canh cây nghệ vàng trên địa bàn huyện đạt hơn 100 ha và tập trung chủ yếu tại Nông trường Thạch Quảng, với sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 2.000 tấn nghệ tươi, cung cấp cho thị trường các sản phẩm tinh bột nghệ, rượu nghệ. Tập trung phát triển sản xuất vùng lúa nếp hạt cau tại các xã Thạch Bình, Thạch Đồng, với diện tích hơn 100 ha, năng suất bình quân đạt 44 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn 3 đến 4 lần so với sản xuất lúa đại trà. Huyện chỉ đạo sản xuất rau an toàn tập trung, với diện tích 8 ha và 12.000m2 nhà lưới, với các loại rau có giá trị kinh tế cao, như: cà chua, bí xanh, dưa chuột và rau các loại gắn với tiêu thụ tại các chợ đầu mối.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các cây trồng chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao, huyện Thạch Thành cũng đẩy mạnh liên kết và xúc tiến đầu tư, hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, nhất là mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp sạch, công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Huyện đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng cao, phát triển, nâng tầm các sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn. Nghiên cứu lập mới một số quy hoạch các điểm, khu du lịch làm cơ sở cho việc hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng có tính cạnh tranh cao, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch, như: du lịch sinh thái gắn với cộng đồng (khu vực thác Mây, xã Thạch Lâm; khu vực thác Voi, xã Thành Vân); du lịch lịch sử văn hóa, tâm linh (Chiến khu du kích Ngọc Trạo, đền Phố Cát, đình Mường Đòn, đình Tam Thánh, đền Mẫu, chùa Cảnh Yên...); du lịch khám phá (hang Con Moong, hang Mang Chiêng, hang Lai, hang Diêm, hang và mái đá Mộc Long). Kêu gọi, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, khu vui chơi giải trí, các loại hình dịch vụ tại địa bàn du lịch trọng điểm. Khuyến khích các dự án đầu tư khách sạn từ 2 – 3 sao, hệ thống nhà hàng đạt chuẩn, nhà hàng cao cấp phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, huyện xây dựng các sản phẩm du lịch làng nghề, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nhằm cung ứng sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách, như: nghề dệt thổ cẩm tại các xã Thạch Lâm, Thành Yên; nghề làm mật mía tại các xã Thạch Sơn, Thạch Bình, Thành Kim; tranh đính hạt cườm, sản xuất hàng mây, tre đan tại các xã Thành Vân, Thành Thọ, thị trấn Vân Du.

Với những tiềm năng, thế mạnh riêng về tự nhiên và kinh tế - xã hội. huyện Thạch Thành đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó, trọng tâm là các sản phẩm tiêu biểu. Trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp; bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, bảo đảm việc làm và thu nhập ngày càng tăng cho người dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Bài và ảnh: Xuân Hùng