Huyện Như Thanh nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Người dân xã Hải Long (Như Thanh) trồng đào mang lại thu nhập cao.

Những năm gần đây, huyện Như Thanh đã và đang thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng, nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Để nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, huyện Như Thanh đã chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) về sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân, đồng thời tập trung xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng KHKT, như: Mô hình mạ khay, máy cấy; trồng cây ăn quả áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tưới phun sương; mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, trong nhà lưới; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, áp dụng công nghệ sinh học, như: hầm biogas, đệm lót sinh học, chế phẩm balasa,... sử dụng các giống gia cầm có năng suất, chất lượng cao...

Cùng với việc chỉ đạo chính quyền các xã tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện sản xuất chuyên canh theo hướng an toàn, huyện Như Thanh đã xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau an toàn, khuyến khích các HTX chuyên thu mua, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ rau an toàn cho người sản xuất. Đến nay huyện Như Thanh đã xây dựng được 4 ha rau an toàn tập trung chuyên canh VietGap, 4.000m2 nhà lưới sản xuất rau an toàn, trên 100 ha rau an toàn Nhân dân tự gieo trồng; các mô hình gắn với chương trình mỗi xã 1 sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, cùng với thâm canh lúa, mía nguyên liệu, chủ trương xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đang được huyện Như Thanh triển khai nhân rộng, như: trồng đào cảnh, ớt xuất khẩu ở xã Xuân Du, trồng riềng, nghệ vàng ở xã Cán Khê, trồng cây ăn quả có múi và dong riềng ở xã Yên Lạc, nấm mộc nhĩ ở xã Yên Thọ và các mô hình chăn nuôi con đặc sản như lợn cỏ, ong mật, dê núi...

Đối với chăn nuôi, mặc dù trong bối cảnh thị trường giá cả không ổn định, nhiều dịch bệnh nhưng huyện đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi dưới tán rừng nên đã thu hút được một số dự án, như: chăn nuôi bò sữa có quy mô 2.000 con; chăn nuôi lợn ngoại, quy mô 2.400 lợn nái, 6.000 lợn thịt; 14 dự án chăn nuôi gà liên kết theo chuỗi giá trị có quy mô 30.000 con/lứa. Ngoài những dự án trên, người dân trong huyện còn phát triển các loại hình kinh tế trang trại, gia trại, các mô hình con đặc sản, như: lợn rừng, lợn cỏ, gà đồi, thỏ, dê... Từ các mô hình trên đã giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động thường xuyên và gần 5.000 lao động thời vụ tại địa phương...

Để tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, trong thời gian tới, huyện Như Thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thế và khả năng tiêu thụ sản phẩm gắn với tiềm năng, thế mạnh ở mỗi địa phương; chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất; khuyến khích và hỗ trợ nhân rộng các mô hình điển hình, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển kinh tế của huyện một cách bền vững.

Xuân Minh