Huyện Ngọc Lặc tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm

Trong thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Các lực lượng liên quan của huyện Ngọc Lặc tổ chức kiểm tra, kiểm soát hàng hóa bày bán tại khu vực thị trấn.

Hiện nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tuy không nổi cộm nhưng vẫn còn diễn ra. Tình trạng buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng công khai trên các trang web thương mại điện tử, mạng xã hội, diễn ra ngày một phổ biến với tính chất phức tạp, tinh vi và khó lường. Ngoài ra, nhiều mặt hàng tiêu dùng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của các doanh nghiệp sản xuất có uy tín trên thị trường tiêu thụ tại một số chợ dân sinh, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực dân trí thấp, kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện. Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo 389 huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp ổn định thị trường, kịp thời đối phó với những diễn biến bất thường có thể xảy ra trong hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề đối với một số mặt hàng thiết yếu có tác động đến sản xuất, tiêu dùng và liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi. Tổ chức ký cam kết cho 785 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện với nội dung “Không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm”. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở địa bàn 21 xã, thị trấn và treo băng-zôn, khẩu hiệu với các nội dung “Hãy nói không với pháo nổ, đèn trời và đồ chơi trẻ em gây kích động bạo lực”; “Toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” tại trung tâm xã, thị trấn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, bố trí các gian hàng trưng bày phân biệt hàng hóa thật, hàng hóa giả để nâng cao kiến thức, khả năng nhận biết cho Nhân dân để họ tự phòng tránh trong mua bán, tiêu dùng. Năm 2020, Đội Quản lý thị trường số 7, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện và các phòng chuyên môn của huyện Ngọc Lặc đã phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra tại các trung tâm, khu vực kinh doanh, buôn bán lớn, như: trung tâm các xã, thị trấn, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15A đi qua địa bàn 212 vụ và xử lý 179 vụ. Trong đó, vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 29 vụ; vi phạm về hàng giả 3 vụ; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 44 vụ; vi phạm về gian lận thương mại và vi phạm khác 119 vụ.

Dự báo thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 nhu cầu sản xuất, tiêu dùng sẽ sôi động hơn. Theo quy luật hàng năm, đây là thời điểm luân chuyển hàng hóa sẽ lớn hơn, giá cả hàng hóa có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, các thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhất là các hoạt động buôn bán, kinh doanh trên môi trường mạng, thương mại điện tử. Đồng chí Hà Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Để góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, phòng chống buôn lậu, buôn bán kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 389 huyện chỉ đạo các ngành thành viên, UBND các xã, thị trấn bám sát các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước mắt, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tuyên truyền pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; kế hoạch về công tác chống buôn lậu và hàng giả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Thường xuyên thu thập thông tin, khảo sát tình hình thị trường để thực hiện dự báo diễn biến, xu hướng thị trường về cung, cầu, giá cả hàng hóa, về tình hình, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó phát hiện những vấn đề nổi cộm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, ứng phó nhanh với các tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là vào các thời điểm nhạy cảm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không để xảy ra tình trạng kinh doanh công khai hàng cấm, hàng nhập lậu. Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, nhạy bén với các hoạt động kinh doanh có tính mùa vụ, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá lên cao, tạo khan hiếm ảo, kiểm soát hoạt động mua gom hàng hóa của thương nhân nước ngoài gây mất ổn định thị trường. Tích cực kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bài và ảnh: Lê Hợi