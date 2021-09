Huyện Ngọc Lặc phấn đấu thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Ngọc Lặc đã linh hoạt, thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân huyện Ngọc Lặc đang dần bắt nhịp với điều kiện bình thường mới.

Từ khi xã Minh Sơn ghi nhận có ca dương tính với SARS-COV-2 (tháng 5-2021) đến nay, huyện Ngọc Lặc đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Đồng thời, ban hành 18 công điện, 2 kế hoạch, 45 công văn chỉ đạo, thành lập 2 khu cách ly tập trung của huyện, tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung cho 295 trường hợp từ các vùng dịch, ổ dịch về, các trường hợp tiếp xúc F1, cách ly các trường hợp F0 đã điều trị khỏi bệnh trở về địa phương. Thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, quản lý giám sát tốt các khu cách ly tập trung. Huyện đã triển khai thành lập 10 chốt tại các xã để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn huyện. Lực lượng y tế của huyện đã tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, tích cực sàng lọc, rà soát, nắm chắc đối tượng có nguy cơ mắc bệnh, giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly. Đồng thời, căn cứ vào số lượng vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 được phân bổ, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tổ chức tiêm 5 đợt cho 3.571 người tiêm 2 mũi và 7.072 người tiêm mũi 1. Ngoài việc tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân, huyện Ngọc Lặc đã linh hoạt trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 7.313,3 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch (KH) năm, tăng 19,1% so với cùng kỳ (CK). Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng (tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,5%, giảm 3,6% so với CK; công nghiệp - xây dựng chiếm 35%, tăng 9,7% so với CK; các ngành dịch vụ chiếm 38,5%, giảm 6,1% so với CK; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 33,6 triệu đồng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải trên địa bàn huyện vẫn duy trì ổn định, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường dồi dào, phong phú, nhiều chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 3.122,3 tỷ đồng, đạt 68,4% KH, tăng 9,4% so với CK...

Đồng chí Hà Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, huyện đang tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo thu hoạch lúa, rau màu vụ thu mùa và các cây nguyên liệu sắn, mía; triển khai sản xuất vụ đông 2021-2022. Triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021 và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm phát sinh. Siết chặt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Đối với 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét công nhận. Huyện tập trung thực hiện cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. Duy trì đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ năm học mới trên phạm vi toàn huyện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

