Huyện Ngọc Lặc nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Năm 2021, bằng sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, các cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Công ty TNHH Việt Pan-Pacific Thanh Hóa đóng tại huyện Ngọc Lặc trong ca sản xuất.

Để chủ động phát hiện và phòng ngừa dịch COVID-19, huyện Ngọc Lặc thực hiện rà soát và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho các đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19. Căn cứ tình hình dịch bệnh, huyện Ngọc Lặc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng dịch cấp bách như: thành lập các chốt kiểm soát tại các điểm đầu mối giao thông để kiểm soát người và phương tiện ra vào huyện thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19; tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động dịch vụ không cần thiết; thực hiện hạn chế các hoạt động tập trung đông người tại các địa điểm phục vụ ăn uống... Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tiêm chủng vắc-xin trên diện rộng với tiến độ nhanh nhất. Hiện nay, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin mũi 1 đạt trên 98%, mũi 2 đạt trên 96%; tỷ lệ người từ 15 - 17 tuổi được tiêm mũi 1 đạt trên 98%. Đến thời điểm này, dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đang được khống chế, số ít ca phát sinh đã nhanh chóng được khoanh vùng, xử lý kịp thời.

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ngọc Lặc đã chú trọng thực hiện các giải pháp để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Triển khai linh hoạt cơ chế, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quan tâm nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa tập trung. Kết quả, năm 2021 huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có 18 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt 9.994,4 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm, tăng 1.653,7 tỷ đồng so với năm 2020. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 19,8%. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tổng giá trị xuất khẩu 58,98 triệu USD, bằng 107,2% kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 325,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 46,3 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 954,51 tỷ đồng, bằng 152,59% dự toán tỉnh giao.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, cho biết: Trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, huyện Ngọc Lặc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm các quy hoạch, đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của huyện. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo đúng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Tích cực triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, phối hợp đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thuế, quan tâm chỉ đạo phát triển doanh nghiệp. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế... Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

