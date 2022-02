Huyện Ngọc Lặc duy trì mạch tăng trưởng

Năm 2021, huyện Ngọc Lặc đã linh hoạt thực hiện “nhiệm vụ kép” duy trì mạch tăng trưởng; trong 30 chỉ tiêu chủ yếu, có 19 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt cao so với năm 2020.

Các đồng chí Ủy viên UBND huyện Ngọc Lặc ra mắt tại Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa 2021-2026.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc đã xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện luôn có sự đổi mới, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 9.994,4 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm, tăng 1.653,7 tỷ đồng so với năm 2020. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 19,8%, cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,7%; các ngành dịch vụ chiếm 39,7%. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện quan tâm thực hiện, trong năm có 3 xã đạt chuẩn NTM (các xã Thạch Lập, Lộc Thịnh, Mỹ Tân) và 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện trên địa bàn huyện đã có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, vượt kế hoạch 300% (gồm: Miến dong Hương Ngọc - Ngọc Liên, Bột sắn dây Hương Quê - Ngọc Liên; Gạo nếp hạt cau - Thạch Lập; Dưa vàng 369 Kiên Thọ). Trong quá trình thực hiện, huyện Ngọc Lặc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo kế hoạch. Lấy nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là trọng tâm, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức rà soát và xây dựng Kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định khối lượng cần giải phóng mặt bằng năm 2021. Trên cơ sở đó, huyện phân công cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm, như: Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng tại các đô thị Ngọc Lặc do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ... Duy trì họp giao ban về công tác giải phóng mặt bằng định kỳ hàng tháng, đột xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Năm 2021, trên địa bàn huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 215,49 ha phục vụ 51 dự án phải thu hồi đất, trong đó có 41 dự án Nhà nước phải thu hồi đất và 10 dự án do nhà đầu tư tự thỏa thuận. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, giai đoạn 2021-2025; số đảng viên mới kết nạp vượt mục tiêu đề ra.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022 huyện Ngọc Lặc phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,7%, thu nhập bình quân đầu người 53,2 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5.300 tỷ đồng; có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 23 thôn đạt chuẩn NTM, 2 sản phẩm OCOP trở lên; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 67,9%... Để đạt được mục tiêu đó, huyện Ngọc Lặc đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa vốn cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Hải Đăng