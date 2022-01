Huyện Hậu Lộc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2022, huyện Hậu Lộc đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe Nhân dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) với đường tỉnh 526.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch vùng Hậu Lộc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Năm 2022, huyện phấn đấu thực hiện mục tiêu: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 15% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng trở lên; tổng sản lượng lương thực có hạt 62 ngàn tấn trở lên; diện tích được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 185 ha; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 200 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.400 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách so với kế hoạch tỉnh giao tăng 12% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 73%,...

Phương châm hành động của huyện là đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành và triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành, các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công cho từng cá nhân, tập thể liên quan, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đúng tiến độ. Năm 2022 huyện Hậu Lộc đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp động lực Liên Hoa, Hòa Lộc, Triệu Lộc, các tụ điểm kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng. Tập trung hoàn thành các tiêu chí để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường quản lý tài chính, quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng các kỳ họp. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện phê duyệt. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường, đất đai, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tăng cường kỷ cương trong việc thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống thất thu thuế, thực hành tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để tăng thu ngân sách vì đây là một yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 do HĐND huyện giao. Quản lý chi ngân sách Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh. Huy động mọi nguồn lực Nhà nước và xã hội để thực hiện đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn thư không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ Nhân dân vui tết đón xuân mới, bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh. Thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chăm lo, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có tết, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo.

Bài và ảnh: Thu Hòa