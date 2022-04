Huyện Cẩm Thủy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

Những năm qua, huyện Cẩm Thủy quán triệt, cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược, đó là: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Người dân thị trấn Phong Sơn thực hiện mô hình trồng rau sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước hết, huyện Cẩm Thủy đề ra mục tiêu, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2022, huyện đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất đến từng khu dân cư; vận động Nhân dân phát huy những lợi thế, tiềm năng của địa phương đẩy mạnh các giải pháp đột phá trong sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất tập trung, dồn đổi, tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, liên kết theo chuỗi giá trị...

Minh chứng cho những kết quả trên được thể hiện qua một số mô hình kinh tế đã, đang mang lại hiệu quả cao trên địa bàn một số xã ở huyện Cẩm Thủy. Điển hình như xã Cẩm Tú có khoảng 15 hộ gia đình đang trồng cây gai xanh với thu nhập bình quân từ 100 - 600 triệu đồng/năm, qua đó góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Theo bà Phạm Thị Thanh, xã Cẩm Tú, được sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ xã, năm 2018 gia đình bà mạnh dạn chuyển đổi gần 9 ha đất kém năng suất sang trồng cây gai xanh. Mặc dù mới đưa vào trồng gần 4 năm nhưng cây gai xanh đang cho hiệu quả kinh tế cao so với một số cây trồng khác, bởi lá cây dùng làm bánh gai, vỏ cây làm nguyên liệu sản xuất vải, thân có thể làm nấm, mộc nhĩ, phân vi sinh... một năm thu hoạch từ 4 đến 5 lứa, năng suất đạt từ 20 - 25 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 50 - 80 triệu đồng/ha/năm.

Nhận thấy cây gai xanh có giá trị tích cực, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân, huyện Cẩm Thủy đã tập trung mở rộng diện tích và coi đây là cây trồng chủ lực. Trong đó, năm 2022 phấn đấu phát triển khoảng 300 ha cây gai xanh. Để đạt kế hoạch trên, huyện sẽ hỗ trợ, khuyến khích các địa phương làm tốt mô hình; tạo điều kiện cho cán bộ, Nhân dân được tiếp cận với các mô hình trồng cây gai xanh hiệu quả để học tập, làm theo; hướng dẫn các hộ dân tham gia vào HTX, thành lập doanh nghiệp để sản xuất cây gai xanh; ưu tiên phát triển những diện tích có đủ điều kiện đầu tư thâm canh, người dân có trình độ sản xuất, có khả năng đầu tư, coi đây là mô hình trọng điểm tạo tiền đề cho sự phát triển trong thời gian tới...

Cùng với việc phát triển cây trồng chủ lực, huyện Cẩm Thủy còn thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích Nhân dân tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới đồng bộ; xây dựng chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân...

Từ cách làm trên, đến nay huyện Cẩm Thủy đã chuyển đổi linh hoạt gần 1.300 ha đất lúa kém năng suất sang trồng mía; chuyển đổi 1.500 ha đất bãi ven sông, đất bãi màu sang trồng ngô và một số cây trồng khác. Các vùng chuyển đổi cây trồng bước đầu hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: vùng chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu ở các xã Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Phú, thị trấn Phong Sơn với một số sản phẩm, như cà chua, bí xanh, bí đỏ, ớt... mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá ở xã Cẩm Vân...

Cùng với thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Cẩm Thủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Huyện cũng chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 25-2-2008 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Theo đó, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân; phổ biến sâu rộng Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng cũng như các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác quốc phòng - an ninh. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Hàng năm, chỉ đạo Cơ quan Quân sự rà soát, lập danh sách cán bộ đối tượng 2, 3 gửi đi bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên; xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, chức sắc, chức việc các tôn giáo, trưởng các dòng họ ngay tại địa bàn; kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ 3 trường THPT tổ chức giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh theo đúng chương trình quy định. Chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tin, bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm công dân đối với việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Với cách làm thiết thực, hiệu quả, công tác quốc phòng, quân sự của huyện Cẩm Thủy đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Bài và ảnh: Xuân Minh