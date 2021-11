HTX sản xuất thương mại - nông nghiệp sạch Hoằng Đạo hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững

Hiểu rõ việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp đang tác động lớn đến an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; để hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ, HTX sản xuất thương mại - nông nghiệp sạch Hoằng Đạo (xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa) đã mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; đồng thời, sản xuất phân bón vi sinh từ chế phẩm nông nghiệp.

Giám đốc HTX sản xuất thương mại - nông nghiệp sạch Hoằng Đạo Lê Thị Quyên hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả cho thành viên HTX.

Chúng tôi tìm đến HTX sản xuất thương mại - nông nghiệp sạch Hoằng Đạo, khi chị Lê Thị Quyên, giám đốc HTX đang bận rộn xếp phân bón vi sinh để giao cho khách hàng. Người phụ nữ giản dị nở nụ cười thân thiện đón chúng tôi đi thăm vườn dược liệu mới vừa gieo, vui vẻ giới thiệu: Với diện tích hơn 4 ha đất bạc màu, HTX đã đầu tư cải tạo, xây dựng nhà lưới, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel để trồng dưa Kim Hoàng hậu và một số loại rau màu dễ tiêu thụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: dưa chuột, cà chua, đậu... Bên cạnh đó, hiện nay, HTX đang gieo trồng thử nghiệm hơn 1 ha cây hoàn ngọc, là một trong những dược liệu quý hiếm để hỗ trợ chữa bệnh ung thư, chữa các bệnh tiểu đường, huyết áp cao,... dự tính thời gian tới sẽ mở rộng diện tích để thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Hoàng Thân. Trong quá trình sản xuất, chị Quyên luôn trăn trở làm sao để hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra nông sản an toàn. Vì vậy, bên cạnh việc hỗ trợ các thành viên trong HTX phát triển kinh tế, chị Quyên còn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, nghiên cứu và làm việc với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nông sản an toàn. Tình cờ sau khi được tham gia lớp tập huấn do Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức về cách sản xuất chế phẩm sinh học EM, chị Quyên đã nghĩ ngay đến việc học cách làm và ứng dụng vào mô hình sản xuất của HTX. Từ suy nghĩ đó, chị đã nghiên cứu và tìm đến nhờ các chuyên gia Nhật Bản giúp đỡ và học được cách sản xuất chế phẩm sinh học EM được làm từ các loại nguyên liệu là phế phẩm nông nghiệp, như: vỏ trái cây, rau, củ,... rửa sạch, băm nhỏ, trộn với đường, tỏi, ớt và một số phụ gia khác để ngâm, ủ lên men rồi lọc lấy nước. Đây còn được gọi là vi sinh vật hữu dụng là tập hợp các loại vi sinh vật có ích, có tác dụng diệt sâu bọ, nấm các loại, cải tạo đất, khử mùi hôi thối chuồng trại, ủ làm phân hữu cơ sinh học, làm sạch môi trường; đồng thời, chế phẩm này còn được dùng trộn vào thức ăn chăn nuôi để tăng sức đề kháng và tiêu hóa cho vật nuôi, giúp vật nuôi lớn nhanh, ít bệnh tật... Thấy được hiệu quả, chị Quyên đã ứng dụng vào hoạt động sản xuất của HTX, giới thiệu sản phẩm để người dân trên địa bàn biết và sử dụng.

Tiếng lành đồn xa, chế phẩm sinh học EM không những được sử dụng trong HTX mà còn được các HTX trong và ngoài tỉnh ưa chuộng và đặt mua với số lượng lớn; thị trường tiêu thụ được mở rộng tại một số tỉnh, như Vĩnh Phúc, Hòa Bình,... và duy trì sản xuất trung bình mỗi tháng hơn 1.000 lọ, tùy theo đơn đặt hàng. Theo đánh giá của khách hàng, sử dụng chế phẩm sinh học EM cho cây trồng có thể chủ động giảm lượng phân bón sử dụng từ 10 - 15%; tăng sức kháng bệnh cho cây nên sẽ giảm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật, cây trồng cho năng suất cao hơn từ 5 - 10%, chất lượng sản phẩm tốt, có màu sắc tươi đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, HTX còn nhận thu mua chất thải từ các trang trại chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ; là đầu mối tiêu thụ nông sản và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho người dân và hơn 50 HTX trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, HTX có 25 thành viên, trung bình mỗi năm, doanh thu của HTX đạt hàng chục tỷ đồng.

Nói về định hướng thời gian tới, chị Quyên cho biết: Mục tiêu của HTX là hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, những hiệu quả bước đầu là tiền đề để HTX phát triển trong thời gian tiếp theo. Vì vậy, HTX sẽ đẩy mạnh quảng bá sản phẩm dưới nhiều hình thức để góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với môi trường và sức khỏe cho người tiêu thụ, người trực tiếp sản xuất.

Bài và ảnh: Lê Ngọc