Hiệu quả nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn

Hiện nay, người dân ở các địa phương ven biển của tỉnh đã chủ động ứng dụng phương pháp nuôi tôm 3 giai đoạn, giúp thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn ở xã Quảng Nham (Quảng Xương).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cùng với môi trường bị ô nhiễm, dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, chi phí vật tư đầu vào (con giống, vật tư, thuốc thú y thủy sản, thức ăn...) luôn biến động, sản phẩm làm ra không ổn định về giá, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nuôi tôm ở các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, việc cải tiến quy trình kỹ thuật, đưa các mô hình mới vào nuôi tôm nhằm tăng năng suất, nâng cao thu nhập của người dân là vấn đề cần thiết hiện nay. Một trong số đó là “Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn” đây được xem là một trong những giải pháp áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mang tính bền vững, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh. Theo tìm hiểu thực tế tại các vùng nuôi tôm công nghiệp ở các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, khác với việc nuôi tôm theo cách thông thường chỉ có 1 giai đoạn (con giống mua về được thả thẳng xuống ao nuôi), mô hình nuôi tôm siêu thâm canh gồm 3 giai đoạn nuôi (trong đó, có 2 giai đoạn ương và 1 giai đoạn nuôi thương phẩm). Theo đó, hệ thống ao nuôi được thiết kế tới 3 ao, gồm: ao ương giai đoạn 1, ao ương giai đoạn 2 và ao nuôi thương phẩm. Ngoài ra, còn có 1 hệ thống xử lý nước đầu vào và 1 hệ thống xử lý chất thải, nước thải. Ao ương giai đoạn 1 là bể xi măng, được đặt trong nhà màng, ao ương giai đoạn 2 và ao nuôi thương phẩm giai đoạn 3 là dạng ao đất được lót bạt 100% hoặc các bể nổi được thiết kế hình tròn khung sắt lót bạt HDPE xung quanh.

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản Trương Đình Toàn, phụ trách kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp cho các hộ nuôi ở khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa), cho biết: Khi tôm giống mới đưa từ trại giống về, sẽ thả vào ao đã xử lý tiệt trùng toàn bộ, không còn mầm bệnh ương giai đoạn 1. Dù thả với mật độ tôm giống cao từ 5.000 - 12.000 con/m2, nhưng sau khi kết thúc ương giai đoạn 1 (25 ngày), tỷ lệ tôm sống vẫn rất cao, đạt tới hơn 90%, kích cỡ tôm từ 600 - 2.000 con/kg. Chuyển sang ương giai đoạn 2, mật độ tôm giống từ 300 - 500 con/m2, thời gian nuôi 25 ngày, tôm đạt kích cỡ 160 - 200 con/kg, tỷ lệ sống cũng rất cao, hơn 80%. Ở giai đoạn 3, tại ao nuôi thương phẩm, tôm được nuôi với mật độ 180 - 250 con/m2, thời gian nuôi 30 ngày, khi thu hoạch đạt 55 - 70 con/kg tùy theo từng giai đoạn thời vụ. Với 3 giai đoạn ương và nuôi như trên cộng với việc áp dụng các công nghệ cao, giúp cho tôm nuôi đạt tỷ lệ sống chung cho cả quá trình sản xuất đạt mức cao là 80%, trong khi nuôi thông thường chỉ đạt tỷ lệ sống bình quân 65 - 70%. Người nuôi quay vòng vụ nuôi nhanh nên có thể nuôi đến 4 – 6 vụ/năm (bình quân tổng sản lượng 160 - 180 tấn/ha/năm), cao hơn khoảng 2 - 3 lần so với phương pháp nuôi tôm 2 giai đoạn và cao hơn về năng suất, sản lượng trên cùng diện tích nuôi. Bên cạnh đó, mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn tiết kiệm được chi phí góp phần giảm giá thành, môi trường trong từng giai đoạn nuôi ít biến động, ngăn ngừa dịch bệnh, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm do quy trình nuôi không sử dụng kháng sinh hay hóa chất cấm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định, phù hợp với điều kiện phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh trước tác động của biến đổi khí hậu.

Bài và ảnh: Hải Đăng