{title} Điện lực Bá Thước đảm bảo cấp điện trong dịp lễ, tết Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ người dân trên địa bàn huyện Bá Thước trong dịp lễ Noel, Tết dương lịch và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Điện lực Bá Thước đã lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ cho các sự kiện này. Điện lực Bá Thước chỉnh trang 5S và vệ sinh sứ cách điện tại TBA. Được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Bá Thước với số lượng 21.075 khách hàng; 189,926 km đường dây trung thế; 292,75 km đường dây hạ thế và 146 MBA; thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong các ngày lễ Noel, Tết dương lịch và Tết nguyên đán Tân Sửu, đồng thời không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt khi có chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo Điện lực Bá Thước đã chỉ đạo các bộ phận trong đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện công việc một cách cụ thể và chi tiết để đảm bảo cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Công nhân Điện lực Bá Thước thay thế MBA đầy tải. Trong tháng 11 và 12-2020 đơn vị đã thực hiện xong nhiều các giải pháp, các hạng mục để đảm bảo cấp điên an toàn và ổn định, cụ thể như: Thực nâng công suất 01 MBA 50kVA-35/0,4kV của TBA 4 Lũng Niêm đang vận hành đẩy tải lên MBA 100kVA-35/0,4kV. Thực hiện 16 phiên rửa sứ đang mang điện bằng nước áp lực cao. Phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện 01 hạng mục sửa chữa lớn với nội dung thay thế xà, sứ 35kV kém chất lượng, số lượng thay thế gồm 231 bộ xà, 690 quả sứ đứng VHĐ và 414 chuỗi sứ Polyme. Đồng thời, để đảm bảo chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu thời gian cấp điện khi nhà thầu thực hiện hạng mục sửa chữa lớn, Điện lực Bá Thước đã kết hợp để tiểu tu lưới điện như lắp 06 bộ thu lôi van đường dây 35kV, vệ sinh và thay thế sứ kém chất lượng tại nhánh rẽ 35kV Thành Sơn, Ái Thượng, Hạ Trung, Thành Công; chỉnh trang 5S được 23 TBA, đồng thời kiểm tra và phát dọn toàn bộ hành lang lưới điện trung thế đối với các cây ngoài hành lang có khả năng gây sự cố khi mưa giông, lốc xoáy. Ông Dư Quang Lương - Phó Giám đốc Điện lực Bá Thước cho biết: Trong dịp Noel, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên để đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục cho hoạt động của người dân, Điện lực Ba Thước rất cần sự chung tay, góp sức của mỗi người dân trên địa bàn huyện trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, vừa giúp gia đình giảm chi phí, vừa giúp Điện lực hoàn thành nhiệm vụ cấp điện trên địa bàn. Đặc biệt là vào dịp tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh, thời gian sử dụng lại tập trung vào một số giờ nhất định, nên dễ dẫn đến quá tải cục bộ. Do vậy, thời gian cao điểm, nhất là lúc gần giao thừa, các gia đình không nên sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có công suất lớn như lò vi sóng, máy bơm nước, bàn là, bình nóng lạnh, máy giặt, ấm điện… Bên cạnh đó, thời điểm giao thừa, người dân còn thả các vật thể bay, pháo sán lên trời, dễ gây vướng vào đường dây, trạm điện gây cháy nổ, có thể gây mất điện trên diện rộng... Điện lực Bá Thước khuyến cáo người dân cần quản lý tốt con em mình để hỗ trợ Điện lực hạn chế những sự cố xảy ra trên lưới điện. Với quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự lỗ lực của toàn thể CBCNV trong đơn vị, Điện lực Bá Thước tin tưởng sẽ đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định trong dịp lễ Noel, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện. Mai Thành

