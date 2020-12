Đa dạng nguồn cung ứng thực phẩm dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Vì vậy, đây được xem là thời điểm vàng để các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đẩy mạnh sản xuất. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sản xuất, liên kết thu mua nhằm đa dạng hóa nguồn thực phẩm, thay thế những mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt trên thị trường.

HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Hưng Thịnh, xã Thúy Sơn (Ngọc Lặc) mở rộng quy mô đàn gà để cung ứng nguồn thực phẩm cho thị trường dịp cuối năm.

Thay vì phát triển chăn nuôi lợn, thời điểm này, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm đối với đàn lợn, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã chuyển dần sang chăn nuôi gia cầm, thủy cầm và gia súc. Ông Lê Văn Dưỡng, thôn 3, xã Quý Lộc (Yên Định), cho biết: Để phục vụ nguồn cung thịt gà vào các tháng cuối năm, gia đình ông đã tăng tổng đàn lên 6.000 con/lứa. Nếu chăn nuôi phát triển thuận lợi, gia trại sẽ cung cấp cho thị trường hơn 10 tấn gà thịt. Ngoài ra, gia đình ông còn tận dụng hơn 500m2 vườn nhà để sản xuất rau, củ, quả cung cấp cho thị trường.

Không chỉ các hộ sản xuất nhỏ lẻ quy mô nông hộ mà các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi để đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Ông Nguyễn Văn Mư, Chủ tịch HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Hưng Thịnh, xã Thúy Sơn (Ngọc Lặc), cho biết: Thông qua việc khảo sát thị trường, HTX nhận định, do ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên nguồn thịt lợn cung ứng ra thị trường giảm, giá sẽ tăng cao, người tiêu dùng có thể lựa chọn thịt gà, thịt bò để thay thế cho thịt lợn. Đây là cơ hội để các cơ sở chăn nuôi gia cầm mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất. Vì vậy, HTX đã đầu tư, mở rộng tăng quy mô đàn gà 15 - 20% so với năm trước. Đồng thời, đa dạng các giống gà thương phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dự kiến, thông qua các chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn đang liên kết, HTX sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 20 - 22 tấn gà thịt. Để đạt được mục tiêu và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, HTX đã thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh và bổ sung các loại vitamin để tăng sức đề kháng cho đàn gà.

Bên cạnh các doanh nghiệp, HTX cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho thị trường thì các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trên địa bàn tỉnh cũng triển khai kế hoạch trữ hàng cho thị trường cuối năm 2020. Cụ thể, Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa tiếp tục thực hiện dự trữ và kinh doanh với 20.000 mặt hàng thuộc 5 nhóm hàng, gồm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chức năng, đồ dùng, hóa mỹ phẩm, may mặc. Trong đó, có hơn 8.000 mặt hàng thuộc các nhóm hàng thực phẩm. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng dịp cuối năm của người dân tăng 10% - 15% so với ngày thường. Do đó, từ cuối tháng 10, siêu thị đã thực hiện nhập các mặt hàng để tránh việc giá cả leo thang nhằm mang đến cho người dân sản phẩm bảo đảm chất lượng với giá cả ưu đãi nhất. Đến nay, lượng hàng phục vụ dịp cuối năm tại siêu thị đã cơ bản đáp ứng 70% nhu cầu tiêu dùng dự ước.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, hiện nay, các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu trong tỉnh đã chủ động dự trữ hàng hóa chuẩn bị phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của Nhân dân những tháng cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với tổng trị giá trên 2.600 tỷ đồng nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả, thị trường. Trong đó, phần lớn là lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng thiết yếu. Để đa dạng hóa nguồn cung ứng sản phẩm, kịp thời cung cấp các mặt hàng cho người dân, tỉnh đã duy trì thường xuyên hoạt động của hệ thống thương mại, gồm: 5 trung tâm thương mại, hơn 100 siêu thị, hơn 52.500 cửa hàng bán lẻ và một số website thương mại điện tử... Từ nay đến cuối năm, cùng với việc bảo đảm ổn định giá thị trường, Sở Công Thương sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm nạn đầu cơ, găm hàng, lợi dụng chính sách ưu đãi, kích cầu để trục lợi, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả...

Bài và ảnh: Lê Thanh