Cung ứng vật tư sản xuất vụ thu mùa

Vụ thu mùa 2021, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 158.700 ha cây trồng trở lên, sản lượng lương thực 658.200 tấn trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động cung ứng, chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp (VTNN) để phục vụ sản xuất cho vụ thu mùa.

Công ty CP Thiên Nông Thanh Hóa cung ứng phân bón ra thị trường.

Vụ thu mùa 2021, xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) phấn đấu gieo cấy 237 ha lúa. Để sản xuất đúng thời vụ, cũng như định hướng về cơ cấu giống lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, ngay từ đầu tháng 5, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Quang đã chủ động đấu mối với các doanh nghiệp cung ứng VTNN, như: giống, phân bón để phục vụ sản xuất. Ông Phạm Văn Thụ, giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Quang, cho biết: Đến hết tháng 5, HTX đã cung ứng được 3 tấn giống lúa, gồm: Q5, Khang Dân, Thiên Ưu; đồng thời, cung ứng 15 tấn phân bón các loại cho bà con nông dân trên địa bàn xã sản xuất vụ thu mùa. Hiện, xã Vĩnh Quang đã cơ bản hoàn thành việc gieo mạ, với tổng lượng mạ đã gieo gần 11,5 tấn và dự kiến ngày 10-6 sẽ gieo cấy lúa thu mùa.

Vụ thu mùa năm nay, Công ty CP Thiên Nông Thanh Hóa dự kiến cung ứng ra thị trường Thanh Hóa khoảng 3.000 tấn phân bón các loại. Để bảo đảm cung ứng đủ lượng phân bón phục vụ sản xuất cho bà con nông dân trong toàn vụ, cùng với việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất, công ty đã chủ động lượng phân bón đến các đại lý trên địa bàn tỉnh và đến hết tháng 5, lượng tiêu thụ phân bón của công ty khoảng 2.000 tấn, đạt 70% kế hoạch. Ông Lê Đức Huyến, Giám đốc Công ty CP Thiên Nông Thanh Hóa, cho biết: Năm nay, do đầu vào nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón tăng khoảng 40 đến 50% so với cùng kỳ và giá các loại phân bón của công ty cũng tăng khoảng 20% so với vụ thu mùa năm 2020.

Theo tổng hợp sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, trên địa bàn tỉnh có hơn 3.000 đại lý, cửa hàng, cơ sở và điểm kinh doanh VTNN. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động cung ứng kịp thời các loại VTNN, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất. Đáng chú ý, việc phân phối tới các đại lý, nhất là sự chủ động vào cuộc, phát huy vai trò của các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc cung ứng các loại VTNN đã góp phần quan trọng vào việc quản lý sử dụng nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, hạn chế tình trạng sử dụng các loại VTNN kém chất lượng, ngoài danh mục đang lưu thông trên thị trường.

Nhằm bảo đảm chất lượng của các loại VTNN phục vụ sản xuất trong vụ thu mùa 2021 và những năm tiếp theo, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật để kiểm tra nhãn và chất lượng phục vụ công tác quản lý; lấy mẫu phân bón phục vụ công tác giám sát về chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh VTNN.

Bài và ảnh: Hương Thơm