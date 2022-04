Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 31-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động của các Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay Thanh Hóa có 67 QTDND được cấp phép hoạt đng trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố với tổng nguồn vốn đạt 7.390 tỷ đồng; trong đó, vốn huy động đạt 6.327 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ cho vay của các QTDND đạt 5.428 tỷ đồng; nợ xấu 84 tỷ đồng, chiếm 1,5%/ tổng dư nợ cho vay (tính cả 2 QTDND đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt là Hoằng Trinh và Hoằng Đồng). Sự chủ động phối hợp tốt của NHNN Thanh Hóa với các sở, ban, ngành đã góp phần xử lý, củng cố, chấn chỉnh hoạt động các quỹ TDND có tiềm ẩn rủi ro cao, bảo đảm an toàn hệ thống, an ninh - trật tự tại cơ sở, góp phần ổn định nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển an sinh xã hội, kinh tế tập thể.

Đồng chí Tống Văn Ánh, Giám đốc NHNN Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn.

Với kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống QTDND thời gian quan đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của loại hình tổ chức tín dụng “gần dân, sát dân” là kênh dẫn vốn hiệu quả, đã phát huy được ưu thế trong công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để cho vay, tương trợ cộng đồng vì sự phát triển bền vững.

Hoạt động của các QTDND đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, hạn chế nạn cho vay nặng lãi.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt NHNN tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung phối hợp, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, an toàn… qua đó mang lại ổn định hoạt động cho các QTDND trên địa bàn.

Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà QTDND đang gặp phải và kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi một số quy định pháp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu hoạt động chủ yếu của hệ thống QTDND là tương trợ nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống các thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Phần lớn các QTDND tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoạt động hiệu quả, bảo đảm chất lượng tín dụng theo yêu cầu, phát huy được vai trò, sứ mệnh tạo ra sự thịnh vượng cho cộng đồng thông qua nguồn vốn cho vay phục vụ các thành viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tạo việc làm, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương...

Tại hội nghị, đại diện các QTDND đã trình bày các tham luận, phân tích và nêu ra những khó khăn, thách thức cũng như đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cần chủ động, nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị, quan tâm công tác phát triển thành viên; xây dựng đồng bộ các giải pháp tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đổi mới tác phong giao dịch, giải quyết nhanh các thủ tục vay vốn; tăng cường công tác huy động vốn, khai thác tối đa vốn nhàn rỗi trong công đồng dân cư; tập trung cho vay thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng và hiệu quả vốn vay; đồng thời ưu tiên các nguồn lực để làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nhấn mạnh trách nhiệm của tỉnh, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và Liên minh HTX tỉnh phối hợp chặt chẽ với NHNN Thanh Hóa để triển khai thực hiện tốt Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát hoạt động của các QTDND; kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý đối với các QTDND yếu kém, để xảy ra sai phạm hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với NHNN Thanh Hóa đẩy nhanh hoạt động cơ cấu lại hệ thống các QTDND tại địa phương; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nhân sự; tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho các QTDND; ngăn ngừa và đấu tranh với các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

Đồng chí cũng kiến nghị NHNN Việt Nam tiếp tục rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với hoạt động thực tế của hệ thống QTDND hiện nay; có các giải pháp hỗ trợ thiết thực để bảo đảm ổn định cho hệ thống QTDND.

Khánh Phương