Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước đạt trên 10.338 tỷ đồng

(Baothanhhoa.vn) - Đến 31-10-2021, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tại Cục Hải quan Thanh Hóa (CHQTH) đạt trên 10.338 tỷ đồng, bằng 110,98% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 101,36% so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng) và đạt 95,72% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (10.800 tỷ đồng).

Cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tập trung giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp. Như vậy, Cục HQTH đã sớm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. Dự kiến số thu NSNN năm 2021 ước đạt 11.538 tỷ đồng, tăng 8,04% so với năm 2020, bằng 113,12% so với số dự toán Bộ Tài chính giao. Trong tổng thu do CHQTH thực hiện, thu từ việc nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm 76,8%. Nguồn thu lớn thứ 2 từ mặt hàng hóa chất và nguyên phụ liệu sản xuất chiếm 13,4% số thu, chủ yếu là sắt phế liệu, các nguyên liệu, vật liệu, chất xúc tác tham gia vào quá trình sản xuất. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 31-10-2021 là 9.327,8 triệu USD, bằng 128,14% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 3.861,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 5.466,4 triệu USD. Cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa nghiên cứu giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp. Thời gian tới, Cục HQTH tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Quốc Hương

Từ khóa: Kim ngạch xuất nhập khẩuCải thiện môi trường kinh doanhLọc hóa dầu Nghi SơnCục Hải quan Thanh Hóa