Công ty TNHH MTV Sông Chu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đập Bái Thượng chắn ngang dòng sông Chu - mang bầu nước mát tưới cho gần một nửa đồng ruộng xứ Thanh và phục vụ dân sinh cho hơn 2 triệu người trong vùng. Công trình được Nhà nước đầu tư sửa chữa, đại tu, nâng cấp hoàn thành năm 2000 đã cung cấp nước phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân tốt hơn.

Vận hành đập Quy Xá điều tiết nước kênh Bắc hệ thống Bái Thượng tưới cho cây trồng trong vùng.

Công ty TNHH MTV Sông Chu (sau đây gọi tắt là CT Sông Chu) hiện quản lý 75 hồ đập, trong đó có đập Bái Thượng; quản lý hơn 200 trạm bơm, hơn 2.500km kênh mương và nhiều công trình thủy lợi khác phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác. Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình phục vụ sản xuất, hàng năm công ty quan tâm đầu tư nạo vét, tu bổ, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn các công trình. Với tiêu chí không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, trong những năm qua, CT Sông Chu đặc biệt chú trọng cải tiến công tác quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, công ty có từ 10 – 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các lĩnh vực: quản lý, điều hành; cải tiến kỹ thuật cơ, điện; bố trí, sắp xếp lao động linh hoạt, hợp lý; quy hoạch – đào tạo nguồn nhân lực; trong đó có 4 sáng kiến được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh công nhận và xếp loại A là: “Nghiên cứu và tổ chức thực hiện tổng hợp các biện pháp tiết kiệm điện năng các trạm bơm tưới trong CT Sông Chu”; “Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng phương án khoán trong quản lý khai thác công trình thủy lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn công trình”; “Một số giải pháp điều hành liên hệ thống tưới Cửa Đạt – Bái Thượng – Sông Mực để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tưới trong CT Sông Chu”; “Điều tiết phòng lũ hạ du hồ chứa nước Cửa Đạt linh hoạt, an toàn và hiệu quả”... Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã và đang được áp dụng, góp phần làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm.Những ngày cuối tháng 6-2022 vừa qua, trời nắng như đổ lửa, các địa phương, đơn vị đã và đang chủ động thực hiện phương án tưới, chống hạn và tiêu úng sản xuất vụ mùa. Ngư­ợc lên đầu nguồn đập Bái Thượng, đi qua những cánh đồng lúa vụ mùa xanh non mới cấy có đủ nước tưới dưỡng, chúng tôi cảm nhận trải qua bao gian khó, bất lợi của thiên tai, CT Sông Chu đã khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới công tác quản lý, vận hành, khai thác tốt các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững. Công ty đã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn hệ thống, trọng tâm là vận hành an toàn hệ thống các công trình thủy lợi, phát huy hiệu quả phục vụ nước tưới, tiêu cho hơn 150.000 ha cây trồng/năm của 16 huyện và TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Từ công ty đến các chi nhánh trực thuộc đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả phương án tưới và chống hạn đến từng công trình, xứ đồng, các huyện, thành phố trong vùng. Thường xuyên kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi; xử lý kịp thời các hư­ hỏng, thẩm lậu; điều hành hợp lý các cửa cống lấy nư­ớc ở các hồ chứa và có biện pháp tận dụng tối đa các nguồn nước tự nhiên, nư­ớc hồi quy, tăng cường trữ nước trong các hệ thống công trình thủy lợi. Điều hành bổ sung nguồn nước giữa các công trình, hệ thống thủy lợi liên quan... Vào dịp ngày lễ, chủ nhật, thứ 7, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân CT Sông Chu vẫn phải trực tại đầu mối các hồ đập, trạm bơm, công trình, kênh mương phục vụ sản xuất, dân sinh. Kết quả nổi bật là toàn bộ diện tích lúa vụ đông - xuân năm 2022 trong hệ thống đủ nước chăm sóc, lúa phát triển tốt, hiện nay đã cho thu hoạch. Phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2022 trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các chi nhánh thủy nông trực thuộc CT Sông Chu đã khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và dẫn nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Biện pháp điều tiết nư­ớc t­ưới luân phiên được áp dụng ngay từ đầu vụ và duy trì trong cả vụ cho các tuyến kênh chính, trong đó tập trung cho vùng đang khó khăn về nư­ớc tư­ới. Đối với các xã vùng cao, vùng cuối kênh thuộc các huyện như Quảng X­ương, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn,... công ty đã chỉ đạo các chi nhánh thủy nông chủ động lắp đặt bổ sung các trạm bơm dã chiến, máy bơm dầu, bơm bổ sung n­ước kịp thời. Phân công lực lượng thay ca thường trực 24/24 giờ bám sát công trình, địa bàn thông dòng chảy, dẫn nước cho vùng cao, ruộng đồng cuối kênh đang “khát” nước. Thời điểm này, bà con phấn khởi khi có đủ nước cho gieo cấy vụ mùa trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài. Điển hình như Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương có nhiệm vụ phục vụ nước tưới và tiêu cho hơn 8.862 ha lúa của huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn. Ngoài bất lợi do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng nư­ớc trong ruộng bốc hơi nhanh, do đặc điểm Quảng Xư­­ơng là huyện vùng cuối kênh Bắc và kênh B22 của hệ thống Bái Thượng nên khó khăn về nước tư­ới. Do triển khai đồng bộ các giải pháp, toàn bộ diện tích cây trồng vụ đông - xuân vừa qua do CT Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương đảm nhận tưới đã có đủ nước, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Thực hiện các biện pháp cấp bách phục vụ đủ nư­­ớc t­ưới cho nông dân gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ mùa, không để xảy ra tình trạng đồng ruộng khô hạn, CT sông Chu đã ưu tiên điều tiết nguồn nư­­ớc cho vùng cuối kênh của huyện Quảng Xư­ơng. Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương đã duy tu, sửa chữa, nạo vét kênh tưới, cống, đập, bảo dưỡng 36 trạm bơm nhằm nâng cao năng lực phục vụ sản xuất của các công trình thủy lợi trên địa bàn. Các tháng vừa qua, Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương đã nạo vét một số trục kênh dẫn của các trạm bơm, nạo vét hệ thống kênh tiêu nhằm trữ nước chống hạn đầu vụ mùa và tiêu thoát nước nhanh, chống ngập úng khi mưa to với tổng khối lượng đã đào đắp gần 3.000m3 bùn, đất. Phát động đợt thi đua, huy động 100% cán bộ, kỹ s­ư, công nhân về cơ sở kể cả thứ bảy, chủ nhật phối hợp với chính quyền địa phư­­ơng tập trung đợt cao điểm dẫn n­­ước luân phiên vào đồng ruộng một số xã vùng cuối kênh, vùng cao... cho nông dân sản xuất vụ mùa. Chi nhánh đã bố trí công nhân thay ca thường trực tại âu Mai Chữ (xã Quảng Yên) làm nhiệm vụ điều tiết nước ngọt từ sông Hoàng cho sông Lý (do nguồn nư­­ớc sông Lý xuống thấp) tạo nguồn nư­­ớc cho các trạm bơm ven sông Lý hoạt động. Hiện nay, các trạm bơm tư­­ới đã và đang vận hành bơm nư­­ớc sông Quảng Châu, sông Hoàng, sông Lý phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống cống tiêu Ngọc Giáp, Quảng Châu, Trường Lệ,... đã được chi nhánh vận hành, điều tiết phù hợp vừa đảm bảo trữ nước ngọt tưới cho cây trồng vừa tiêu thoát lũ khi trời mưa to. Cùng với triển khai phương án chống hạn, CT Sông Chu đang lập phương án phòng, chống lụt, bão (PCLB) cho 75 công trình hồ, đập, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban chỉ huy PCLB công ty đã đôn đốc, chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc hoàn thành công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng thay thế khi có sự cố xảy ra và vận hành thử hệ thống công trình, 100% công trình hiện có bảo đảm an toàn, chủ động phục vụ sản xuất trong mùa mưa, bão. Chỉ đạo các chi nhánh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các xã có liên quan để triển khai phương án ứng phó tình huống khẩn cấp của các công trình. CT Sông Chu đã tập kết tại các công trình được giao quản lý đủ số l­ượng vật tư dự trữ PCLB. Ban chỉ huy PCLB các chi nhánh thủy lợi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kỹ sư, công nhân thay ca thường trực tại đầu mối công trình để vận hành kịp thời khi có mư­a, bão xảy ra. Ngoài phải chủ động ứng phó với thiên tai khó lường, hiện nay công tác phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên hệ thống thủy nông Sông Chu đã và đang gặp một số bất lợi. Hệ thống tưới Cửa Đạt - Bái Thượng đang phụ thuộc lịch phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, nhiều thời điểm lượng nước vào kênh chính không ổn định. Các trạm bơm điện trên địa bàn huyện Cẩm Thủy nhiều thời điểm không lấy được nguồn nước do phụ thuộc vào lịch phát điện của một số nhà máy thủy điện trên sông Mã. Chủ động khắc phục khó khăn, Công ty Sông Chu đã lắp đặt một số trạm bơm dã chiến tại các trạm bơm Cẩm Tân 1, Cẩm Tân 2... bơm nước tưới và chống hạn cho cây trồng.Từ những nỗ lực, phấn đấu ấy, CT Sông Chu luôn được xem là một trong những điển hình trong khối các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi toàn quốc. Trên hành trình xây dựng và phát triển, công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng; nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, danh hiệu của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.“Là đơn vị làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nên trong thời gian tới, CT Sông Chu xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, từ đó khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế, uy tín của doanh nghiệp ở tỉnh và cả nước” – ông Lê Văn Thủy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên CT Sông Chu cho biết.Để thực hiện mục tiêu ấy, trong thời gian tới, công ty triển khai đồng bộ các giải pháp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước; quản lý, xây dựng, tu sửa công trình; quản lý kinh tế theo đúng quy định của pháp luật; mở rộng sản xuất, kinh doanh ngoài công ích; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ và người lao động ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, góp phần xây dựng CT Sông Chu ngày càng vững mạnh.

