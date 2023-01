Công ty Điện lực Thanh Hóa tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022

Chiều 5-1, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng Công ty Điện lực Thanh Hóa về những thành tích đạt được trong năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số phòng, ban của Tổng Công ty.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2022 là năm thứ 2 Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2021-2025. Với chủ đề của năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của EVNNPC, sự ủng hộ rất kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển SXKD ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo hoạt động SXKD.

Kết quả, năm 2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD do EVNNPC giao, là đơn vị đạt giải nhì trong toàn Tổng Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2022; bảo đảm cung cấp đủ điện, an toàn, tin cậy phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đời sống sinh hoạt của Nhân dân và các sự kiện chính trị - xã hội của địa phương; công tác đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, lưới điện được nâng cấp mở rộng; các mặt hoạt động SXKD đều duy trì và phát triển bền vững; hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng luôn được quan tâm và triển khai thực hiện thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đời sống của người lao động luôn được ổn định.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC trao quà của Tổng Công ty cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt trên 6,78 tỷ kWh, tăng trưởng 3,87% so với cùng kỳ năm 2021; tổng doanh thu đạt trên 11.766 tỷ đồng, tăng trưởng 4,39% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 54,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 5,1% và tăng 63% so với năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động này tăng 574% so với năm 2021; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 94,54%, vượt 27,64% so với kế hoạch; thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, giải quyết trên 41.280 nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa phương…

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2023.

Với những kết quả đạt được, năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện… góp phần cùng Tổng Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022. Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí Lê Đức Giang đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa cần quan tâm đến công tác cán bộ, tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động; linh hoạt trong điều hành phân phối điện, bảo đảm hài hoà giữa sản lượng điện cấp cho sinh hoạt và sản lượng điện cấp cho sản xuất công nghiệp cùng các dịch vụ khác. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới, đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa có biện pháp cụ thể bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết; trong công tác đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản, cần quan tâm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư các TBA chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các tổ chức kinh doanh điện năng và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức kinh doanh điện năng trong quản lý, vận hành hệ thống lưới điện. Chú trọng đầu tư các công trình điện đồng bộ đến chân hàng rào phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến năm 2023, Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành việc cấp điện cho toàn bộ các thôn, bản chưa có điện còn lại trên địa bàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả của dự án, đồng chí đề nghị Công ty tiếp nhận hệ thống lưới điện, thực hiện quản lý, bán điện trực tiếp cho Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo Điện lực các huyện hướng dẫn bà con Nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Công ty cần tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện; ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học công nghệ, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ của ngành Điện năm 2023 và các năm tới là rất nặng nề, song với tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng chí tin tưởng ngành Điện Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Nguyễn Lương