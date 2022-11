Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu “thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả”

Năm 2022, nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng phát triển ổn định trở lại. Song hành với sự phát triển đó, vượt qua những khó khăn, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

PC Thanh Hóa đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh được phục hồi trở lại. Do vậy, việc đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn EVN về thực hiện chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với mục tiêu là tập trung thích ứng với tình hình mới, đảm bảo công tác sản xuất an toàn, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành để lưới điện được đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định; thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến của dịch COVID-19; nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

Công tác đầu tư, cải tạo và xây dựng mới các dự án luôn được PC Thanh Hóa quan tâm chú trọng.

Tính đến nay trong công tác vận hành lưới điện, công ty đã tập trung triển khai thực hiện các biện pháp giảm sự cố hệ thống lưới điện, không để xảy ra quá tải đường dây và trạm biến áp. Việc cắt điện được thực hiện một cách đồng bộ, đảm bảo kết hợp nhiều công việc trong một lần cắt điện để giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện; tăng cường kiểm tra, rà soát xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện; thường xuyên phát quang hành lang, phát hiện và xử lý ngay những tồn tại có nguy cơ gây sự cố và tổn thất điện năng.

Cùng với mục tiêu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chuyển đổi số, PC Thanh Hóa chú trọng đến tăng cường đẩy mạnh đưa lĩnh vực dịch vụ điện lực chất lượng đến với khách hàng.

Đối với công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, nhằm ứng phó linh hoạt trong tình hình mới, các dịch vụ điện trực tuyến đã được công ty triển khai áp dụng triệt để. Điển hình nhất trong đó là công ty đã tiến hành bỏ toàn bộ quầy thu tiền điện truyền thống chuyển sang thực hiện hợp tác với các ngân hàng, bưu điện, tổ chức trung gian để tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua các ứng dụng như: Mobile banking, Internet banking, ví điện tử, ZaloPay… Cùng với việc thực hiện các giao dịch điện theo hình thức điện tử và thanh toán trực tuyến, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng phần mềm chăm sóc khách hàng của công ty để tra cứu nhanh chóng thông tin tiền điện, lịch cắt điện…

TBA 110kV Nga Sơn hoàn thành mới đây sẽ được trang cấp các yếu tố nhằm đảm bảo vận hành trạm không người trực.

Cùng với đó, PC Thanh Hóa đã ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số vào các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tiên tiến với mục tiêu hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, tự động hóa trong công tác vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Đồng thời, luôn nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để có kế hoạch đầu tư xây dựng, cũng như bổ sung các công trình đường dây và trạm biến áp mới. Từ đó góp phần vào việc nâng cao tỉ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

PC Thanh Hóa quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao năm 2022.

Từ việc chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm của EVN, tình hình sản xuất, kinh doanh của PC Thanh Hóa đã đạt được kết quả tích cực. Trong gần 11 tháng của năm 2022, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 6.243,4 triệu kWh, tăng hơn 3,8% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 85,78% kế hoạch giao của năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,68% giảm 1,35% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 0,71% so với kế hoạch của năm 2022; độ tin cậy cung cấp điện tăng cao…… Ngoài ra, công ty tăng cường đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả trong hoạt động cung cấp các dịch vụ điện lực đến với khách hàng. Đến nay, nhiệm vụ này đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ vượt định mức chỉ tiêu trong kế hoạch Tổng công ty giao.

Việc thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của EVN chính là tiền đề để Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai chương trình hành động, đặt ra mục tiêu quyết tâm phải hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao của năm 2022.

Hùng Mạnh