Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động ứng phó với cơn bão Conson

Công ty Điện lực Thanh Hóa đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gấp rút triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 (bão Conson) nhằm bảo đảm công tác vận hành, an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra trên lưới điện tỉnh Thanh Hóa.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện phủ bạt bảo vệ thiết bị điện. Ảnh Hùng Mạnh

Theo đó, chiều 8-9, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã họp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) của công ty để triển khai công tác ứng phó với bão Conson. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải theo dõi chặt chẽ, nắm bắt thông tin dự báo, diễn biến về bão. Tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ”, trực lực lượng PCTT-TKCN khi có tin bão ảnh hưởng đến đất liền khu vực Thanh Hóa, khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng; khẩn trương kiểm tra và gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành, cung cấp điện.

Đối với các khu vực miền núi cần tăng cường đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến lưới điện, tài sản (đặc biệt là các chốt trực, nhà trực vận hành); phối hợp với các đơn vị quản lý trạm bơm tiêu úng thực hiện chạy thử bơm tiêu úng và kiểm tra tình trạng hoạt động của các bộ đo đếm điện năng lắp cho các trạm bơm trên địa bàn do Điện lực đang quản lý.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công ty họp triển khai công tác ứng phó với bão Conson. Ảnh Hùng Mạnh

Đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm ở khu vực ngập úng trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại sau khi bão tan. Thực hiện đầy đủ chế độ hậu cần, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình khắc phục sự cố; Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại sau khi bão tan; Thực hiện, tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong quá trình chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa phát quang hành lang lưới điện. Ảnh Hùng Mạnh

Công ty cũng đã quán triệt đến tất cả CBCNV nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão; tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong quá trình chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền đến các hộ dân khi bị ngập úng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, trong đó đặc biệt chú ý: Hạn chế ra đường khi có mưa lũ, giông sét nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như: Sét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, sứ vỡ, cây đổ, rò điện…Không được chạm vào cột điện, dây chằng cột điện, dây nối đất cột điện… để phòng điện giật do rò điện. Cần cắt nguồn điện trong gia đình (cầu dao, áp tô mát tổng) và không chạm vào bất cứ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay ướt hoặc đi chân trên nền ướt... cầu dao, cầu chì, áp tô mát trong gia đình phải đặt nơi khô ráo đảm bảo an toàn. khi phát hiện cột điện bị đổ, gãy, dây điện bị đứt, trùng võng không được đến gần và phải báo cho mọi người xung quanh biết. Đồng thời tìm cách cô lập, cử người canh gác và nhanh chóng gọi điện thoại đến số 19006769 để điện lực sở tại đến xử lý kịp thời.

Nguyễn Lương