Chuẩn bị gia cầm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Người chăn nuôi xã Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) đang tích cực chăm sóc gia cầm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tái đàn, tăng đàn, chuẩn bị mọi điều kiện để cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi xuất bán lứa gà thứ 2 trong năm, gia đình anh Mai Văn Khanh, xã Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng để thả nuôi hơn 3.000 con gà phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Anh Khanh cho biết: Với kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, trong thời điểm thời tiết chuyển mùa, các loại dịch bệnh có điều kiện phát sinh trên đàn vật nuôi nên trước khi thả nuôi, gia đình tôi thường gia cố lại chuồng trại, che bạt xung quanh, thay vì mỗi ngày thả gà ra ngoài nắng như trước thì chuyển sang nuôi nhốt, để khi nhiệt độ xuống thấp không ảnh hưởng tới sức khỏe đàn gà. Gà giống trước khi thả nuôi được kiểm tra sức khỏe, tiêm vắc-xin để phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời, gia đình anh cũng đã đào hố sát trùng tại khu nuôi, rắc vôi bột để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi cũng như bảo vệ môi trường chăn nuôi. Cũng theo anh Khanh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều mặt hàng đều tăng giá, nên giá gà cũng cao hơn khoảng 20% so với ngày thường.

Hiện nay, đàn gia cầm của xã Cẩm Tâm có số lượng hơn 36.800 con, 5 trang trại chăn nuôi, 10 hộ chăn nuôi gà theo chuỗi liên kết. Để việc tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đạt hiệu quả kinh tế cao, UBND xã đã tăng cường tuyên truyền đến người chăn nuôi nâng cao ý thức việc chăm sóc, bảo đảm chất lượng đàn gà thịt; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường chăn nuôi, áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để đàn gia cầm sinh trưởng và phát triển tốt; đồng thời, phát triển quy mô nuôi để đáp ứng yêu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để cung ứng sản phẩm gà chất lượng cao cho thị trường Tết Nguyên đán, chị Lê Thị Phượng, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc) đã bắt đầu tái đàn gà với quy mô hơn 2.000 con. Đưa chúng tôi đi thăm đàn gà thả vườn dưới tán cây ăn quả, chị Phượng chia sẻ: Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt gà cao hơn ngày thường. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến phức tạp, sức đề kháng của vật nuôi giảm nên rất dễ phát sinh dịch bệnh. Vì thế, đàn gà giống được chị mua ở địa chỉ uy tín, tiêm phòng đầy đủ trước khi thả nuôi. Ngoài ra, thường xuyên phun tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng nuôi và phát quang bụi rậm để phòng, chống dịch bệnh”. Theo chị, người chăn nuôi nên ưu tiên bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng phù hợp, ngoài thức ăn công nghiệp, cần linh hoạt tận dụng sản phẩm và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để giảm chi phí chăn nuôi, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bảo đảm chất lượng sản phẩm khi xuất bán.

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Cuối năm là thời điểm hầu hết các hộ chăn nuôi tổ chức tái đàn, tăng đàn, nên công tác phòng chống dịch bệnh luôn được chú trọng. Đây cũng là thời điểm người chăn nuôi chịu nhiều rủi ro do những tác động bất lợi của thời tiết. Vì vậy, để việc tái đàn, tăng đàn được thuận lợi, cung cấp số lượng lớn thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Phân công cán bộ phụ trách, phối hợp với chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc-xin; hướng dẫn người chăn nuôi tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Khuyến cáo người dân không tái đàn, tăng đàn ồ ạt mà giữ ở mức độ phù hợp với quy mô chuồng trại; tăng cường cập nhật thông tin về tình hình thị trường các sản phẩm chăn nuôi trong và ngoài tỉnh để chủ động trong việc tăng, giảm số lượng, bảo đảm chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hướng dẫn người chăn nuôi mua con giống ở những địa chỉ có uy tín được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất con giống. Khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân trong việc áp dụng các quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo ra các sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lê Ngọc