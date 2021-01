Chủ động giải ngân nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho người lao động

Đại diện lãnh đạo NHCSXH Thanh Hóa ký hợp đồng giải ngân với Công ty TNHH Xây dựng giáo dục mầm non, TP Thanh Hóa vay vốn trả lương cho người lao động.

Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg (QĐ 32) ngày 19-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID–19, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã chủ động rà soát, hướng dẫn các chủ cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Để kịp thời triển khai chính sách hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội, Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách hỗ trợ vay vốn. Đồng thời, phân công cán bộ chủ động tiếp cận với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tuyên truyền, rà soát đối tượng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Sau khi rà soát, đối với những người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay một cách thuận lợi nhất. Đến ngày 29-12, đã có 4 doanh nghiệp, người sử dụng lao động thuộc địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện Yên Định, Nông Cống, Cẩm Thủy được vay vốn với số tiền 563,15 triệu đồng để trả lương cho 116 lao động.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19, trong năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Thơm Xô Holdings ở tiểu khu Lê Xá 1, thị trấn Nông Cống gặp nhiều khó khăn, các đơn hàng may xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm sút; có nhiều thời điểm doanh nghiệp phải cho lao động tạm ngừng việc, nhưng vẫn phải duy trì trả lương để giữ chân người lao động. Do vậy, việc được tiếp cận với nguồn vốn từ chương trình cho vay hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động bị ngừng việc theo QĐ 32 của Chính phủ là nguồn động viên lớn đối với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này. Anh Bùi Hoàng Thạch, phó giám đốc doanh nghiệp, chia sẻ: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho lao động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 rất thiết thực. Nhờ có gói chính sách tín dụng này mà doanh nghiệp mới có điều kiện ổn định đời sống cho công nhân. Hiện nay, Công ty CP Thơm Xô Holdings có hơn 100 lao động. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên trong các tháng 2, 3, 4, 5 doanh thu của doanh nghiệp giảm mạnh. Sau khi được cán bộ NHCSXH hướng dẫn, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn và được NHCSXH giải ngân gần 130 triệu đồng vốn vay với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động. Ngay sau khi nhận được tiền giải ngân, doanh nghiệp đã thực hiện chi trả lương ngay cho người lao động trong thời gian ngừng việc do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ông Trương Thanh Hà, Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa, cho biết: Để thực hiện chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện, bảo đảm cho vay đúng đối tượng và hiệu quả. Cùng với việc cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến do NHCSXH Việt Nam tổ chức, NHCSXH Thanh Hóa cũng tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn chi nhánh; qua đó, quán triệt tinh thần giải ngân nhanh chóng nhưng phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và khách hàng khi được vay vốn phải sử dụng đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn. Bên cạnh đó, NHCSXH Thanh Hóa cũng tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến doanh nghiệp và người lao động; từ đó giúp các doanh nghiệp trên địa bàn sớm nắm bắt những thay đổi trong các cơ chế hỗ trợ trên cơ sở đó chủ động hoàn thiện hồ sơ vay vốn khi có nhu cầu.

Để tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, cùng với chủ động phối hợp tuyên truyền và phổ biến chính sách cho vay, NHCSXH Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống phân công cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, rà soát đối tượng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Sau khi rà soát, đối với những người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH Thanh Hóa hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay một cách thuận lợi nhất.

Khánh Phương