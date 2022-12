Cho phép Công ty Đông Phương được vận chuyển đất thừa trong quá trình hạ thấp độ cao mặt bằng xây dựng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc giải quyết đề nghị tận thu đất thải trong quá trình thi công hạ thấp độ cao mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại thôn Nông Lý, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty TNHH ĐTXD & DVTM Đông Phương được tận thu, vận chuyển 53.878 m3 đất thừa trong quá trình hạ thấp độ cao mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành để làm vật liệu san lấp phục vụ công trình Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, với thời gian 5 tháng kể từ ngày văn bản được ban hành (không được thực hiện tận thu, vận chuyển trong các dịp nghỉ Lễ, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán năm 2023).

Yêu cầu Công ty TNHH ĐTXD & DVTM Đông Phương phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định và tuân thủ các quy định của ngành Giao thông vận tải trong quá trình khai thác, vận chuyển. Chịu sự kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về chở quá khổ, quá tải, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, mất an ninh trật tự trong khu vực, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các công trình khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thạch Thành và các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phương án của Công ty TNHH ĐTXD & DVTM Đông Phương, đảm bảo chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường, cảnh quan và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND xã Thành Tâm giám sát quá trình thực hiện thi công phương án và tận thu đất thừa trong quá trình thi công hạ thấp độ cao mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH ĐTXD & DVTM Đông Phương đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, không ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân trong khu vực và thực hiện đúng phương án, thời gian đã được chấp thuận.

Đồng thời quản lý chặt chẽ việc thu hồi, vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện phương án nêu trên, đảm bảo đúng mục đích, tránh lợi dụng để khai thác khoáng sản trái phép. Trường hợp có dấu hiệu về hành vi vi phạm trong hoạt động tận thu đất thừa nêu trên phải yêu cầu dừng ngay để khắc phục kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật; nghiệm thu, xác nhận hoàn thành phương án và khối lượng tận thu, vận chuyển đúng phương án đã được duyệt đảm bảo theo quy định.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)