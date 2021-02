Bảo vệ rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Khu Bảo tồn (KBT) thiên nhiên Pù Hu nằm trên địa bàn huyện Quan Hóa và Mường Lát có tổng diện tích gần 28.000 ha và là KBT có tính đa dạng sinh học cao. Vùng đệm của KBT có 54 thôn, bản, trong đó có 15 bản người Mông, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy nguy cơ đến an ninh rừng, cháy rừng là rất cao.

Cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu thường xuyên tuần tra, kiểm tra an ninh rừng.

Trước thực trạng trên, những năm qua KBT thiên nhiên Pù Hu đã có nhiều giải pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Đặc biệt, trong năm 2020, KBT đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVR, PCCCR và bảo tồn thiên nhiên, với 152 buổi tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, bản; cấp phát 450 tờ rơi, tờ gấp và tài liệu tuyên truyền đến các hộ gia đình, 40 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại 10 xã vùng đệm. Nội dung tuyên truyền tập trung Luật Lâm nghiệp 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, KBT đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên, kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp với các tổ, đội BVR, PCCCR ở các thôn, bản tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng ở các vùng trọng điểm cháy, đặc biệt là những ngày khô hanh, nắng nóng có nguy cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên, nhằm phát hiện sớm đám cháy để kịp thời dập tắt lửa khi mới phát sinh; rà soát và đánh giá các vùng trọng điểm cháy rừng (chủ yếu là các khu vực rừng giáp ranh với khu sản xuất nương rẫy của Nhân dân, vùng có diện tích trảng cỏ tranh, lau lách và khu vực nứa khuy); tổ chức cho các hộ gia đình có diện tích nương rẫy giáp ranh rừng đặc dụng ký cam kết không phát nương làm rẫy trái phép; thành lập các tổ chốt tại các điểm có nguy cơ cháy cao, phân công trực 24/24h; rà soát, sửa chữa và bổ sung hệ thống mốc giới và bảng niêm yết quanh ranh giới KBT; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm lâm về kỹ năng sử dụng máy định vị GPS, máy tính bảng, bản đồ, sử dụng phần mềm Mapinfo, Google Earth, FRMS.

Bên cạnh đó, KBT thiên nhiên Pù Hu thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền 10 xã vùng đệm và Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa tổ chức vận động các hộ gia đình có cưa xăng ký cam kết không sử dụng cưa xăng để khai thác gỗ trái phép và giao nộp cưa xăng cho UBND xã quản lý theo hình thức tập trung cộng đồng và giám sát quản lý việc sử dụng. Công tác thống kê, quản lý chặt chẽ số gỗ làm nhà trong Nhân dân được tăng cường, kiên quyết không để xảy ra việc lợi dụng khai thác gỗ mới trong rừng đặc dụng... Công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng và xử lý vi phạm luôn đặt lên hàng đầu, KBT đã chỉ đạo các trạm, kiểm lâm viên địa bàn cùng các tổ, đội BVR tại các thôn, bản gần rừng đặc dụng tổ chức 1.282 lần tuần tra, kiểm tra an ninh rừng tại các tiểu khu còn giàu tài nguyên rừng, có nguy cơ xảy ra khai thác gỗ, lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép, cháy rừng cao; phối hợp với các Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, Mường Lát xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch BVR, PCCCR, ngăn chặn xâm lấn, phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép. Trong năm 2020, qua công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp về khai thác rừng trái phép, xử phạt hành chính 3 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả, trong năm 2020 toàn bộ diện tích rừng do KBT thiên nhiên Pù Hu quản lý luôn ổn định và phát triển, không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng. Qua đó, bảo vệ nguyên vẹn tính đa dạng sinh học, hệ sinh thái và bảo tồn gen; góp phần nâng độ che phủ rừng ở KBT lên 98%.

Bài và ảnh: Khắc Công