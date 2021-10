Bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và chủ động tiêu úng để ứng phó bão số 8

Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ đập, chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các tuyến đê biển, đê cửa sông, triển khai phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu; gia cố các vị trí đê, kè có nguy cơ mất an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đang thi công dở dang có giải pháp đảm bảo an toàn. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, trong đó lưu ý có phương án triển khai ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn đê điều và an toàn phòng, chống dịch.

Đối với công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và tiêu úng, thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, dự báo mưa, lũ của các cơ quan khí tượng thuỷ văn và chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, để chủ động triển khai kịp thời phương án ứng phó với ngập úng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, vùng hạ du của các hồ chứa phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Vận hành tối đa các công trình tiêu khi có ngập lụt, úng xảy ra; phối hợp với ngành điện trong việc đóng điện cho các trạm bơm tiêu để sẵn sàng bơm tiêu úng.

Rà soát các hạng mục công trình liên quan đến đê điều đang thi công dở dang để có phương án đảm bảo an toàn đê điều và bản thân công trình khi bão số 8 đổ bộ và mưa, lũ xảy ra.

Hương Thơm