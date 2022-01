Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 17-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được trung ương giao. Kết quả, đến ngày 31-12-2021 tổng dư nợ đạt 10.790,3 tỷ đồng, tăng 695 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,9% với tổng số khách hàng còn dư nợ là hơn 246,7 nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách còn dư nợ (riêng trong năm 2021 tổng doanh số cho vay đạt 3.668,8 tỷ đồng với hơn 81,3 nghìn lượt lượt hộ được vay vốn). Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, nợ quá hạn 11,835 tỷ đồng, giảm 143 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách là “trụ cột” trong công tác giảm nghèo, đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Lê Hữu Quyền trình bày báo cáo hoạt động chính sách năm 2021.

Về nhiệm vụ năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tăng trưởng 10% trở lên; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, tiền gửi của các tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 100%; bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ quá hạn chung toàn tỉnh ở mức dưới 0,11%. Đồng thời củng cố chất lượng của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách; bảo đảm hoạt động an toàn thông suốt theo chủ trương “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"…

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Châu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí đề nghị NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chấp hành tốt chế độ họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp theo quy định; Chủ tịch UBND cấp xã phải nêu cao vai trò là thành viên Ban đại diện cấp huyện, tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với NHCSXH nơi cho vay thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ theo quy định.

Được vay vốn của NHCSXH, nhiều hộ dân xã Liên Lộc (Hậu Lộc) đã đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Đồng thời thực hiện tốt công tác huy động vốn; thực hiện công tác tăng thu, tiết kiệm chi phí, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, người lao động; chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn người vay hoàn thiện hồ sơ gửi NHCSXH phê duyệt cho vay, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo cho vay đúng đối tượng; huy động vốn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Phòng giao dịch NHCSXH các huyện phối hợp với các phòng ban liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện xử lý nợ đến hạn kịp thời, tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

NHCSXH tỉnh bám sát tình hình thực tế dịch COVID-19 trên địa bàn, chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Khánh Phương