Bamboo Airways lì xì tân niên, miễn phí đổi tên chào năm mới 2022

“Lì xì tân niên, miễn phí đổi tên” là món quà ưu đãi hấp dẫn của Bamboo Airways dành tặng hành khách, thay lời chào năm mới 2022, giúp hành khách tiết kiệm chi phí và tối ưu hoá trải nghiệm trên những chặng bay.

“Lì xì tân niên, miễn phí đổi tên” là món quà năm mới 2022 của Bamboo Airways dành tặng khách hàng.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhu cầu di chuyển mùa lễ hội cuối năm và đón năm mới 2022 gia tăng đáng kể, lịch trình của không ít người cũng bị ảnh hưởng hoặc phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn.

Thấu hiểu tâm lý của hành khách giai đoạn này, Bamboo Airways triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn nhằm giúp hành khách tối ưu hoá chi phí, trải nghiệm khi lựa chọn bay cùng hãng. Trong đó, “Lì xì tân niên, miễn phí đổi tên” được xem là món quà thiết thực, ý nghĩa của Bamboo Airways, giúp hành khách có thể chủ động, linh hoạt về mặt kế hoạch, dễ dàng điều chỉnh thông tin khi có nhu cầu.

Cụ thể, với ưu đãi “Lì xì tân niên, miễn phí đổi tên”, khi mua vé bay từ nay đến 31/12/2021, thay vì phải chi trả khoản phí đổi tên là 350.000 đồng, hành khách sẽ được miễn hoàn toàn phí thay đổi tên trước giờ bay ít nhất là 3 giờ. Ưu đãi áp dụng với tất cả các đường bay nội địa mà Bamboo Airways đang khai thác, thời gian bay linh hoạt, kéo dài từ 17/01 - 16/02/2022.

Đồng hành với Bamboo Airways, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ định hướng chuẩn 5 sao quốc tế trên từng dặm bay, đội ngũ tiếp viên không chỉ ghi điểm về ngoại hình mà còn chu đáo, tận tâm và chuyên nghiệp trong phục vụ. Đến nay, Bamboo Airways liên tiếp dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ bay đúng giờ và vận chuyển thành công gần 9 triệu lượt khách trên các chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Để đảm bảo an toàn khai thác và phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau chuyến bay, Bamboo Airways nghiêm túc và triệt để thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuân thủ các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn, an ninh hàng không của Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không và các cơ quan chức năng. Hãng đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và các đơn vị thành viên. Bộ quy trình phòng chống dịch bệnh của Bamboo Airways được đánh giá mức tuyệt đối, 7/7 sao, giúp hành khách hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn đồng hành.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cao điểm lễ, Tết của hành khách, Bamboo Airways đã mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 từ 17/01/2022 đến 11/02/2022 (tức 15 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng). Theo đó, Hãng sẽ cung ứng hàng trăm nghìn ghế trên tất cả các đường bay trong nước, trong đó các đường có nhu cầu đi lại lớn được Hãng tập trung tăng tải gồm: các đường bay từ Hà Nội đến TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Vinh, Cần Thơ, Đà Lạt... và bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Quy Nhơn... Hãng còn tiếp tục nghiên cứu để mở thêm đường bay và tăng chuyến theo điều kiện cho phép.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt vé bay của Bamboo Airways, khách hàng vui lòng truy cập: Website: https://www.bambooairways.com Facebook: http://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/ Liên hệ hotline: 1900 1166 Hoặc hệ thống Phòng vé, đại lý của Hãng trên toàn quốc

NL