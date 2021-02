Agribank Nam Thanh Hóa đồng hành với khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh

Công nhân Công ty TNHH may Hoàng Tùng, xã Trung Chính (Nông Cống) may quần áo bảo hộ y tế xuất khẩu.

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn đoàn kết, tập trung sức lực, trí tuệ, kiên định mục tiêu ổn định kinh doanh, giữ chữ tín với khách hàng và khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng lớn trên địa bàn với phong cách chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu, Công ty TNHH may Hoàng Tùng, xã Trung Chính (Nông Cống) thường xuyên sử dụng các dịch vụ của Agribank cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là thanh toán xuất nhập khẩu. Mỗi năm, công ty vay vốn của Agribank Nông Cống - Nam Thanh Hóa với hạn mức khoảng 3 tỷ đồng; đồng thời, sử dụng các dịch vụ khác, như: Thanh toán thẻ, chuyển tiền, gửi tiền, mở tài khoản phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa... Anh Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Công ty TNHH may Hoàng Tùng khẳng định: So với trước đây, các dịch vụ của Agribank được cải tiến tốt hơn, thủ tục thanh toán nhanh gọn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng. Đáng trân trọng là tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên Agribank rất chuyên nghiệp, tận tình hướng dẫn, giải đáp khi doanh nghiệp có yêu cầu.

Không chỉ Công ty TNHH may Hoàng Tùng, nhiều khách hàng, nhất là các doanh nghiệp đối tác của Agribank Nam Thanh Hóa đều có chung cảm nhận khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng này. Có được sự ghi nhận đó là nhờ Agribank Nam Thanh Hóa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ hiện đại, đa tiện ích, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hiện nay, toàn chi nhánh có hàng trăm nghìn khách hàng thường xuyên giao dịch. Không chỉ tập trung phát triển dịch vụ truyền thống, Agribank Nam Thanh Hóa còn cung cấp cho khách hàng hơn 280 sản phẩm/dịch vụ ngân hàng khác nhau, thường xuyên nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Để nâng cao thế và lực, đủ sức cạnh tranh với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Agribank Nam Thanh Hóa đã tích cực đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại với phương châm “Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng” và văn hóa doanh nghiệp với 10 chữ vàng “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Xác định khách hàng doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng, là đối tác tin cậy không thể tách rời của ngân hàng, Agribank Nam Thanh Hóa luôn đi đầu thực hiện nghiêm túc những giải pháp điều hành của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước; cùng đồng hành với doanh nghiệp, như: thực hiện nhiều lần hạ lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn nợ, gia hạn nợ, miễn giảm lãi cho các doanh nghiệp, áp dụng đúng quy định về lãi suất cho vay. Trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, Agribank Nam Thanh Hóa chú trọng việc triển khai dịch vụ chuyển tiền trong hệ thống, điều chỉnh hạn mức giao dịch hối đoái trên hệ thống Realtime, tiếp tục khai thác lợi ích của sản phẩm UPAS L/C, bổ sung tính năng mới từ chương trình “Tài trợ thương mại thông qua nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng”... Đến nay, Agribank đã có quan hệ giao dịch với hơn 1.200 ngân hàng và đại lý của các tổ chức tín dụng quốc tế (mở tài khoản Nostro và Vostro) với doanh số thanh toán hằng năm lên tới hàng trăm triệu USD, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, tạo được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Các dịch vụ như: Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, chiết khấu bộ chứng từ, chi trả kiều hối, mua bán ngoại tệ với thủ tục đơn giản, thuận tiện bảo đảm an toàn cho khách hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu và tăng nhanh tốc độ quay vòng vốn. Nhờ đó, dịch vụ thanh toán quốc tế của Agribank luôn là “sự lựa chọn số 1” của khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thành công của Agribank Nam Thanh Hóa không chỉ khẳng định qua những con số ấn tượng mà còn ở sự cảm nhận của khách hàng, doanh nghiệp - là những đối tác của ngân hàng. Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: Thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao hơn của khách hàng, tạo mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng cho cán bộ, nhân viên. Cùng với đó, xây dựng mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa ngân hàng - khách hàng với mục tiêu: “Sự phát triển phồn thịnh của khách hàng cũng chính là sự thành công của Agribank”.

Lương Khánh