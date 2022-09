9 tháng năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Thanh Hóa tăng mạnh

9 tháng năm 2022, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Người tiêu dùng đến mua sắm tại Siêu thị BigC Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Thanh)

Các ngành dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 127.805 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 4.404 triệu USD, bằng 77,3% kế hoạch, tăng 11,7%; giá trị nhập khẩu ước đạt 7.265 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 9 tháng Thanh Hoá đón 10,38 triệu lượt khách, gấp 3,3 lần cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 109,6 nghìn lượt người, gấp 8,7 lần cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 19.075 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ.

Vận tải hàng hoá tăng 10,3%, xếp dỡ hàng hoá qua cảng tăng 1,8%; doanh thu vận tải tăng 26,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông tăng 9,6% so với cùng kỳ.

N.M