11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Thanh Hóa được lựa chọn tham gia bình chọn cấp khu vực

Ngày 15-8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị được tổ chức để bình chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, toàn tỉnh có 23 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. Trong đó, có 5 sản phẩm đã được công nhận cấp khu vực vào năm 2019 nên không tham gia xét đợt này. Như vậy, hiện có 18 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp cơ sở đủ tiêu chí tham gia bình chọn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên trong hội đồng đã phân tích, đánh giá, thẩm định từng sản phẩm. Sau khi thảo luận, các thành viên trong hội đồng thống nhất lựa chọn 11/18 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc lần này. Trong đó, có 4 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, 7 sản phẩm thuộc nhóm chế biến nông, lâm, thủy, hải sản và thực phẩm.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

11 sản phẩm được lựa chọn tham gia bình chọn lần này đều đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sản phẩm CNNT cấp tỉnh tại Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 20-1-2020. Do đó, đủ điều kiện để tham gia bình chọn cấp Khu vực theo quy định tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BCT, ngày 28-6-2018 của Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, ngày 28-8-2014. Các sản phẩm đã được UBND cấp huyện có văn bản xác nhận bảo đảm về các tiêu chí khác báo gồm: Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không xảy ra vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao chất lượng các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh được Hội đồng bình chọn tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Đồng chí khẳng định: Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, đồng thời là cơ hội để các sản phẩm CNNT ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình, từ đó tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, điều kiện để tham dự bình chọn.

Hương Thơm