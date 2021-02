Thị trường hàng hóa cuối năm: Nguồn cung lớn, giá cả vừa phải

Những ngày gần tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao khiến thị trường hàng hóa khá nhộn nhịp.

Từ nhiều ngày nay, tại nhiều cửa hàng trên khắp các tuyến phố, siêu thị ở TP Thanh Hóa hoạt động thương mại diễn ra hết sức sôi động. Nguồn hàng phong phú với đủ các chủng loại giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp phục vụ cho ngày tết.

Thịt lợn, hải sản, hoa quả... được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, so với những tháng trước, năm nay giá cả các mặt hàng thực phẩm không có nhiều biến động. Thời điểm này giá bán hải sản, thịt lợn có tăng nhưng không quá mạnh.

Tại các siêu thị, lượng người mua sắm đang ngày càng đông, tập trung vào mặt hàng thực phẩm. Đại diện siêu thị Co.op mart Thanh Hóa cho biết: Ngay từ cuối tháng 11 âm lịch, siêu thị đã đưa các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tết của Nhân dân, trong đó thực phẩm được bổ sung với khối lượng lớn.

Mặt hàng bánh kẹo những ngày này rất “đắt khách”. Năm nay người tiêu dùng ưu tiên sử dụng sản phẩm có nhãn hàng trong nước vì giá cả hợp lý và nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Bia, nước ngọt cũng được tiêu thụ mạnh. Với những chủ đề “Tết yêu thương”, “Tết sum vầy” cùng với mẫu mã sắc màu bắt mắt, mặt hàng này luôn được lựa chọn để sử dụng trong dịp tết.

Tại khu vực chợ Vườn Hoa, hoạt động mua bán luôn diễn ra tấp nập suốt từ sáng đến chiều. Các mặt hàng phụ kiện trang trí nhà cửa như hoa giấy, tranh ảnh... được nhiều tiểu thương lấy về để phân phối ở các huyện.

Nhân dịp này, các siêu thị điện máy, cơ sở kinh doanh đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mại.

Mặt hàng thời trang cũng được nhiều người tìm đến. Hầu hết các cửa hàng từ quần áo, túi xách cao cấp đến các sản phẩm bình dân đều tập trung đẩy mạnh hàng ra thị trường.

Tại nhiều điểm bán hoa, các con phố lớn nhỏ, đâu đâu cũng thấy hoa tươi, đào, quất rộn ràng khoe sắc.

Năm nay, giá các loại hoa, cây cảnh được nhận xét là khá “mềm” so với mọi năm, một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 khiến sức mua giảm, phần khác là do thời tiết thuận lợi, cây cảnh phát triển tốt khiến hàng hóa tràn ngập.

Thu Hà