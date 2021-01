Sôi động thị trường hàng hóa dịp cận Tết Nguyên đán

Những ngày gần tết, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, khai thác nguồn hàng với nhiều chủng loại hàng hóa, mẫu mã phong phú, chất lượng bảo đảm, kèm theo nhiều chương trình khuyến mại, dịch vụ hậu mãi phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Khách hàng chọn mua hàng tết tại hệ thống siêu thị VinMart Thanh Hóa.

Khảo sát tại các chợ, siêu thị trên địa bàn TP Thanh Hóa và một số chợ trung tâm thị trấn huyện, không khí mua sắm tết thời điểm này đã khá sôi động. Lượng khách hàng mua sắm tăng 2 - 3 lần so với ngày thường và chủ yếu mua các mặt hàng lương thực, thực phẩm, quần áo, giầy dép... Nhìn chung giá cả thị trường tại thời điểm này cơ bản ổn định, hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021.

Chị Lê Thị Vân, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, cho biết: Từ trung tuần tháng 1-2021, các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã được các siêu thị nhập về nhiều. Vì vậy, để chủ động được việc tiêu dùng trong gia đình, chị đã bắt đầu mua sắm một số hàng tiêu dùng cần thiết, như: bánh kẹo, nước giải khát, các loại gia vị và ưu tiên sử dụng sản phẩm có nhãn hàng trong nước, vì giá vừa phải lại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Các cửa hàng bán lẻ cũng đã bắt đầu sôi động. Chị Nguyễn Thị Dung, chủ cửa hàng tạp hóa tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa, cho biết: Những ngày này, lượng khách đến cửa hàng mua sắm tăng cao, doanh thu trung bình một ngày của cửa hàng khoảng 30 - 35 triệu đồng. So với mọi năm, giá cả các mặt hàng không biến động nhiều. Ða số người tiêu dùng lựa chọn các nhãn hàng bánh kẹo trong nước, như: Tràng An, Hải Hà, Bibica, Kinh Ðô... bởi nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá cả vừa phải.

Dịp cuối năm cũng là thời điểm người tiêu dùng mạnh tay chi cho những mặt hàng điện tử, điện máy. Vì vậy, các siêu thị, cửa hàng điện máy, điện tử cũng đang thực hiện nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng, như: áp dụng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá, bốc thăm trúng thưởng hay quà tặng kèm khi mua sản phẩm, miễn phí lắp đặt, vận chuyển... Đối với những mặt hàng có giá trị cao, như: ti vi, tủ lạnh, máy tính... khách hàng sẽ được hỗ trợ trả góp đến 80% giá trị sản phẩm. Một nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện máy xanh cho biết: Những ngày này, lượng khách vào siêu thị khảo sát, chọn mua các mặt hàng điện tử, điện lạnh tăng 3 - 4 lần so với những ngày thường. Trong đó, có không ít khách hàng đã chọn mua được những sản phẩm ưng ý.

Thời điểm này, các loại hoa tươi, cây cảnh trang trí trong dịp tết cũng đã được bày bán tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thanh Hóa. Không khí mua sắm tại đây cũng bắt đầu sôi động hơn. Hoa, cây cảnh chơi tết khá đa dạng, từ bình dân như: cúc, trạng nguyên, đỗ quyên, trà my đến các loại cao cấp hơn như: hoa lan, địa lan, nhất chi mai. Một số gian hàng bán đào, quất cảnh... cũng đã bắt đầu bày bán thu hút người tiêu dùng. Chị Lưu Ngọc Anh, chủ một gian hàng quất cảnh, tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, cho biết: Thông thường, từ 14, 15 tháng Chạp là đã bắt đầu có khách đến tìm mua các loại đào, quất, nên chị đã đưa hàng về bày bán, sẵn sàng phục vụ khách. Năm nay, nắm bắt được tình hình kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nên cho nhập về nhiều loại hàng có giá bình dân, phù hợp với túi tiền của người dân.

Theo thông tin từ Sở Công Thương, để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động cho nhập và cung ứng hàng hóa phục vụ tết. Tính đến trung tuần tháng 1-2021, trên địa bàn tỉnh có 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia cung cấp hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 3.786 tỷ đồng, tăng 7,5% so với dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tuy nhiên, ngành công thương khuyến cáo, bên cạnh những sản phẩm uy tín, chất lượng, Tết Nguyên đán cũng là thời điểm các mặt hàng kém chất lượng, không nhãn mác, không nguồn gốc, xuất xứ, không hạn sử dụng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, người tiêu dùng cần thận trọng trong việc lựa chọn hàng hóa để bảo đảm sức khỏe cho người thân và gia đình.

Bài và ảnh: Hương Thơm